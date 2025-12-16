Прогноз брака на 2026 год: любовный гороскоп для Овна, Тельца, Близнецов и Рака

В 2026 году произойдут значительные изменения в личных отношениях многих знаков зодиака. Кто-то сделает судьбоносное предложение, сыграет свадьбу, а другие поймут истинное желание своего сердца.

Видео дня

Читайте любовный гороскоп для Овна, Тельца, Близнецов и Рака от Madeinvilnius. Вы узнаете, кого ожидает особый год в любви и какие благоприятные месяца для брака в 2026 году.

Овен

Для Овнов 2026 год принесет зрелость. Это будет время принятия решений. Существует высокая вероятность сделать серьезный шаг в отношениях. Одинокие могут встретить свою вторую половинку.

Благоприятные месяцы для свадьбы – март, июль, октябрь.

Телец

Для Тельца 2026 год будет стабильным, а отношения будут длительными. Те, кто в паре, укрепят свои отношения и будут преданными. Возможна помолвка или решение создать семью.

Благоприятные месяцы для свадьбы – апрель, сентябрь.

Близнецы

Близнецов в 2026 году ожидают неожиданные повороты в любви. Одинокие могут внезапно влюбиться и быстро решиться на свадьбу. Близнецы в паре улучшат свои отношения и станут более зрелыми.

Благоприятные месяцы для свадьбы – май, август.

Рак

Раки будут одними из самых больших фаворитов в 2026 году в сфере любви. Многие представители этого знака создадут семью. Вас ожидают судьбоносные встречи и сильные чувства.

Благоприятные месяцы для свадьбы – июнь, ноябрь.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий