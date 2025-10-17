Проезжали мимо на такси и стали свидетелями аварии: парамедики Третьего армейского корпуса спасли мужчину в Лондоне

Парамедики Третьего армейского корпуса во время отпуска в Великобритании спасли жизнь человеку. В Лондоне они стали свидетелями ДТП с пострадавшим.

Девушки оказали мужчине первую неотложную помощь и контролировали состояние пострадавшего до прибытия скорой. Подробности впечатляющей истории рассказали в Facebook-аккаунте Третьего армейского корпуса.

Что известно

История спасения произошла недавно в столице Великобритании.

"Во время отпуска в Великобритании медики Третьего армейского корпуса оказали первую неотложную помощь мужчине, пострадавшему в ДТП. София, Мивина и Ребекка проезжали мимо на такси, когда стали свидетелями аварии. Не колеблясь, они остановили авто и поспешили на стабилизационные действия: остановили кровотечение, наложили повязку и контролировали жизненные показатели до прибытия скорой", – указано в сообщении.

В Третьем армейском корпусе добавили: в результате аварии мужчина получил серьезные травмы. Но опыт, полученный на поле боя, помог медикам стабилизировать его состояние на месте – и этим спасти человеку жизнь.

"Благодаря своевременной и профессиональной помощи он был оперативно доставлен в больницу. Бойцы прибыли в Лондон на презентацию биографического фильма в рамках проекта "ВАРТА". Медики корпуса остаются на страже жизни даже вдали от фронта. И в очередной раз доказывают: такмед — это база, а Тройка наготове всегда и везде!" – резюмировали в Третьем армейском корпусе.

