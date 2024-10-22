Проект 'Железная смена': Зеленский встретился с талантливыми украинскими детьми. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский недавно встретился с участниками проекта "Железная смена", инициированного Укрзализныцей, целью которого является поддержка и развитие талантливой молодежи. Этот проект дает возможность детям со всей страны путешествовать и получать новые знания и опыт.

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Об этом сообщили в Офисе президента. На встрече присутствовало более 200 детей, которые планируют отправиться в путешествие.

В течение 12 дней они посетят западную Украину, в частности, такие города как Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород, Чоп, Львов и Черновцы. В этих городах дети смогут встретиться с военными, врачами, бизнесменами, политиками и художниками, а также посетить ведущие украинские и международные компании.

Во время встречи Зеленский также пообщался с участниками предыдущих перемен, в частности, со спортсменами, членами Малой академии наук и выпускниками программы Ukrainian Global Scholars. Они делились своим опытом, достижениями и планами на будущее.

"У вас, мне кажется, совершенно ясен путь. И хочется, чтобы по этому пути, какие бы ни были вызовы, вы шли только вперед. Я вам желаю больших, маленьких – разных волнений в жизни, потому что ровная жизнь – она неинтересна. И победы нам всем, одной и главной!" – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул важность общения детей с защитниками и защитницами Украины, отметив, что этот диалог помогает поддерживать молодежь в трудные времена.

"Для них это тоже важно – этот диалог и поддержка, потому что они защищают вашу Украину, которая для вас. Они воюют сегодня, чтобы вы жили сегодня, завтра и в будущем", – сказал он.

В рамках программы "Железная смена" участники отбираются среди школьников, проявивших себя в разных сферах, включая образование, науку, спорт и искусство. Особое внимание уделяется внутренне перемещенным лицам и детям, потерявшим родителей или жилье из-за войны.

Руководитель проекта Александр Егоров подчеркнул, что, несмотря на военное положение, страна продолжает развиваться.

"Мы показываем им наши красивые города, классные украинские предприятия, лучшее, что есть в Украине в бизнесе, творчестве, общественно-политической жизни. И даже во время военного положения страна продолжает развиваться. Поощряем их думать о том, что они могут дать Украине", – рассказал он.

Цель "Железного изменения" – побудить детей связывать свое будущее с Украиной. Лагерь заработал в сентябре 2023 года. С тех пор его участниками стали более 2300 школьников. Финансирование проекта обеспечивает американский меценат Говард Баффет через свой фонд. В дальнейшем инициативу планируют расширить, интегрировав ее с приложением "Мрія" и привлекая находящихся за рубежом украинских детей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьером Хорватии Андреем Пленковичем посетили административный центр округа Дубровник, где встретились с детьми приехавших в эту страну на оздоровление украинских защитников. Дети, отдыхающие в лагере в Сплите, получили от политиков подарки и ответили Зеленскому и Пленковичу украинские флаги со своими подписями.

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