Проект "Шахтер: Стальные" получил поддержку от BTN Foundation

Фонд BTN начал оказывать долгосрочную поддержку проекту по ампутболу "Шахтер: Стальные" — команде ветеранов, которые возвращаются к активной жизни через спорт. Это партнерство стало частью совместной концепции фонда и футбольного клуба "Шахтер" по развитию амфутбола в Украине.

Видео дня

В своей работе BTN Foundation сочетает спорт, инклюзию и добросовестность и рассматривает спортивную среду как эффективный инструмент социальных изменений. Фонд сосредоточен на проектах инклюзивного и адаптивного спорта, популяризации новых технологичных дисциплин и формировании культуры добросовестности в украинском спорте.

В начале 2024 года ФК "Шахтер" объявил о создании амфутбольной команды "Шахтер Сталевые" для ветеранов с целью помочь украинским защитникам, потерявшим конечности в результате боевых действий, вновь почувствовать себя активными благодаря игре в футбол. Со временем это направление охватит больше людей, чтобы сделать ампфутбол более доступным для тех, кто ищет свой путь к восстановлению.

"Для клуба проект "Шахтер: Сталевые" имеет особое значение, ведь это стратегическая инициатива, которая помогает нашим героям, ветеранам с ампутациями, возвращаться к активной жизни через спорт. Партнерство с BTN Foundation рассчитано на развитие этого проекта в долгосрочной перспективе, что будет способствовать расширению возможностей для ветеранов и поможет популяризировать амфутбол в Украине", – отметили в ФК "Шахтер".

В дальнейшем "Стальные" планируют активно участвовать в национальных и международных турнирах, а одним из ключевых направлений дальнейшего развития остается популяризация амфутбола в Украине.

"Человек, который после травм выходит на поле, возвращает себе нечто более ценное, чем форма или результат. Мы хотим, чтобы таких возможностей было больше, поэтому поддерживаем "Стальных". Для нас это не разовая инициатива, а долгосрочная поддержка этого направления", – комментируют в BTN Foundation.