'Продолжим выполнять задачи в составе Сил обороны': в ГПСУ сказали, будут ли переходить на корпусную систему

Украинское законодательство не разрешает перевод Государственной пограничной службы на корпусную структуру, как это сейчас происходит в системе Сил обороны. Дело в том, что ГПСУ является правоохранительным органом и подчинено Министерству внутренних дел, а не Минобороны.

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Это 30 апреля объяснил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он также добавил, что, несмотря на подчинение, пограничники продолжат выполнять боевые задачи в составе Сил обороны страны.

"Переход на корпусную систему касается как подразделений ВСУ, так и Нацгвардии. В ГПСУ формирование корпусов не предусматривается, поскольку мы являемся правоохранительным органом специального назначения. Но, конечно, выполнять задачи под органами военного управления в составе Сил обороны Украины мы будем продолжать и далее", – в частности, отметил Демченко.

По его словам, перевод ГПСУ на корпусную структуру "законодательно не может быть урегулирован, поскольку касается правоохранительного органа".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в мае 2023 года было объявлено о создании Корпуса морской пехоты, куда вошли отдельные бригады морской пехоты, отдельные артиллерийские бригады и подразделения управления и обеспечения. Это был первый шаг.

Уже осенью 2024 г. военно-политическое руководство страны выдвинуло концепцию реформирования и перехода ВСУ на корпусную систему управления. В частности, было принято решение о постепенном переходе на систему "корпус – бригада".

В конце января 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что в формировании корпусов в ВСУ "есть конкретика". По его словам, на основе первых определенных бригад будут возможны и другие системные шаги, потому что "модернизация армейской системы не имеет альтернатив".

Недавно были созданы два корпуса в рамках Национальной гвардии Украины, однако в будущем планируется, что корпусов будет вдвое больше.

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