'Нужен серьезный подход и специалисты': в ВСУ объяснили, что предполагает переход армии на корпусную систему

Силы обороны уже начали переходить на новую организационную структуру с корпусами. Недавно были созданы два корпуса в рамках Национальной гвардии Украины, однако в будущем планируется, что корпусов будет вдвое больше.

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Вопрос о корпусной системе в украинской армии давно назрел, однако важно набрать должное количество специалистов. Ведь корпус в Вооруженных силах в своей структуре, кроме пехотных бригад, будет иметь танковые и артиллерийские бригады, а также бригады ПВО, рассказал в эфире "Украинского Радио" глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Кроме того, в некоторых корпусах будут даже ракетные подразделения.

По словам военного, перейти на корпусную систему – это хорошо, но даже и этого "чуть-чуть мало". Для этого необходимо иметь также и профессионалов в большом количестве, тем более, что корпус предполагает собой автономную оперативную структуру.

"То есть это командир, который управляет, управляет корпусом. В Вооруженных Силах он будет иметь огромный объем знаний, знаний всей номенклатуры оружия, которая будет на вооружении корпуса, систему взаимодействия между такими бригадами, подразделениями, полками. Также в его задачу будет входить слаженность этой всей работы, управлять, контролировать работу и выполнение другого офицерского состава, ответственного на каждом своем звене", – отметил Тимочко.

Кроме того, по его словам, необходим и серьезный подход к подготовке сержантского корпуса.

Напомним, что осенью 2024 года военно-политическое руководство страны выдвинуло концепцию реформирования и реорганизации ВСУ на корпусную систему управления. В частности, было принято решение о постепенном переходе на систему "корпус – бригада".

В конце января 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что в формировании корпусов в ВСУ "есть конкретика". По его словам, на основе первых определенных бригад будут возможны и другие системные шаги, потому что "модернизация армейской системы не имеет альтернатив".

В мае 2023 года было объявлено о создании Корпуса морской пехоты, куда вошли отдельные бригады морской пехоты, отдельные артиллерийские бригады и подразделения управления и обеспечения.

В январе 2024 года сообщалось, что десантно-штурмовые подразделения объединены в корпусную структуру.

Как сообщал OBOZ.UA, НГУ создала два корпуса в пределах перехода украинской армии в корпусную систему. Их возглавили командир 12-й бригады спецназначения "Азов" Денис Прокопенко "Редис" и командир 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Игорь Оболенский "Корнет".

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