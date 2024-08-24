Продолжение жизни даже в самые сложные времена: в харьковском зоопарке родились львята. Видео

В Харькове в День флага Украины и в День города – 23 августа – пополнение в местном зоопарке. Львица Веста родила маленьких львят.

Видео дня

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов. На своем Telegram-канале он поделился видео с животными.

Терехов отметил, что этот день стал еще более особенным.

"В День города Харькова наша львица Веста подарила жизнь маленьким львятам. Это событие, символизирующее силу, устойчивость и продление жизни даже в самые сложные времена. Жизнь продолжается!" – написал мэр.

Харьковский зоопарк является старейшим на территории Украины. В начале полномасштабного вторжения посетителей он не принимал, но в мае 2023 года зоопарк снова заработал в открытом режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Карпатах в объектив пограничников попал необычный "нарушитель" – бурый медведь. Косолапого зафиксировала в горах видеокамера охранников границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!