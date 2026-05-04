Продлевается ли автоматически отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью: объяснение

В Украине отсрочка от мобилизации для ухода за лицом с инвалидностью может продолжаться автоматически, но только при определенных условиях. Речь идет о случаях, когда все данные подтверждены в государственных реестрах и основание для отсрочки остается в силе.

В то же время в некоторых ситуациях гражданам придется дополнительно подтверждать свое право. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Когда отсрочка продлевается автоматически

В ведомстве объяснили, что автоматическое продление отсрочки возможно при двух ключевых условиях. Во-первых, основание для ее предоставления должно оставаться в силе. Во-вторых, эта информация должна быть подтверждена в государственных реестрах.

Если все данные актуальны и корректно отражены в системе, военнообязанному не нужно повторно обращаться для продления отсрочки.

Когда автопродление может не сработать

В то же время есть случаи, когда система может не продлить отсрочку автоматически. В частности, это касается ситуаций, когда в реестрах определен другой смотритель – например, другой родственник, даже если он разведен или проживает отдельно.

В таком случае для подтверждения права на отсрочку необходимо лично подать документы через Центр предоставления административных услуг.

В Минобороны также отметили важность корректности данных в государственных системах. В частности, обязательно должен быть указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика лица, за которым осуществляется уход.

Кроме того, информация об инвалидности должна быть актуальной в базах Пенсионного фонда или Единой информационной системы социальной сферы.

В ведомстве подчеркнули, что при отсутствии этих данных или их неактуальности автоматическое продление отсрочки может не состояться. В таком случае вопрос придется решать путем подачи документов в соответствующие органы.

Таким образом, военнообязанным советуют заранее проверять актуальность своих данных в реестрах, чтобы избежать проблем с подтверждением права на отсрочку.

Напомним, в Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Правительство обновило процедуры, чтобы упростить процесс и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

