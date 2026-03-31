'Проблем будет гораздо меньше': Сырский ответил, как решить проблему СЗЧ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский считает, что нужно создать условия, чтобы тех, кто самовольно оставил часть, было меньше на всех этапах мобилизации. Прежде всего сам процесс перехода от гражданской жизни в военную должен быть более "комфортным".

Об этом он рассказал в интервью Факты ICTV. В то же время и сами мобилизованные должны готовиться к войне и максимально усваивать материал в учебных центрах, ведь от этого зависит их жизнь и здоровье, то есть процесс должен быть двусторонним.

Сырский говорит, что прилагается много усилий, чтобы служащие, которые оставили воинскую часть, возвращались снова. Многие из них ежедневно возвращаются в батальонные резервы, откуда их распределяют в свои или не в свои части. Основной причиной, почему военнослужащий может самовольно покинуть часть, он называет опасения человека за собственную жизнь.

"Я не сторонник жестких мер. Я вижу этот процесс в том, чтобы максимально создать условия, чтобы самих СВЧ было меньше на всех этапах мобилизации. Нужно сделать сами условия проведения мобилизации более "комфортными", потому что основная причина самовольного оставления части – это опасения за свою жизнь, это естественное", – отметил генерал.

Он отмечает, что процесс кардинального изменения жизни, когда человек попадает в ТЦК, затем в учебный центр, где проходит подготовку, должен происходить как можно безболезненнее. Для этого все, кто работает с мобилизованными – то есть персонал ТЦК – должны выполнять свои обязанности и по-человечески, без формализма относиться к этим людям на всех этапах.

Сырский отмечает, что и власть, и командование ВСУ пытаются создать безопасные условия для мобилизованных, в частности в учебных центрах, также увеличено количество учебных дней до 51 суток, введены дополнительные до 14 дней адаптивной подготовки. Однако люди и со своей стороны должны сознательно относиться к войне, готовиться, а в учебных центрах брать максимум, ведь от этого зависит их жизнь и здоровье. И когда процесс обучения и подготовки будет действительно совершенным, то и количество СЗЧ уменьшится и в целом проблем будет гораздо меньше.

"Должны быть созданы нормальные условия, мы это делаем, стараемся – и президент Украины, и министр обороны, и командование ВСУ – пытаемся создать нормальные условия, что касается и размещения, и безопасности. В учебных центрах мы идем под землю, у нас уменьшилось количество проблем, связанных с питанием, процесс подготовки соответствует всем требованиям подготовки на поле боя", – говорит главнокомандующий.

