В воскресенье, 17 мая, в Москве зафиксировали дроны, которые кружили в воздухе. В результате вероятного поражения целей произошел масштабный пожар вблизи крупной автомобильной эстакады после сообщений о взрыве. Над местом инцидента поднялся густой столб черного дыма, а движение транспорта на СВХ пришлось полностью перекрыть в обоих направлениях.

Вероятно пожар возник в результате атаки украинских дронов, обстоятельства устанавливаются. О перекрытии движения и возгорании сообщили российские СМИ.

Огонь вспыхнул на свалке строительного мусора под мостом, после чего перекинулся на склад строительных материалов. Площадь возгорания, по информации российских пабликов, выросла до 310 квадратных метров.

На обнародованных видео видно мощное пламя и густой черный дым, который поднимается высоко над районом. Из-за сильного задымления на эстакаде образовалась большая пробка, а к месту происшествия прибыли пожарные и экстренные службы.

На фоне пожара также видны жилые многоэтажки, линии электропередач и строительные площадки. Информации о пострадавших пока нет.

Несмотря на сообщения об атаке беспилотников и взрыве перед пожаром, официального подтверждения связи возгорания с ударами дронов на данный момент нет.

По состоянию на 18:21 в Москве на Амурской улице произошел масштабный пожар на строительной площадке – сгорели стройматериалы, густой дым накрыл район на сотни метров. Из-за возгорания было заблокировано движение на Юго-Западном шоссе, а эстакада после пожара просела и, вероятно, временно не будет эксплуатироваться.

Напоминаем, что Граждане страны-террориста России, которые уже пятый год подряд радуются убийствам мирных жителей Украины и ракетным ударам по многоэтажкам, внезапно удивились, почему война вернулась туда, откуда пришла.

Москвичи после ночной атаки 17 мая жалуются на громкие взрывы и многочисленные разрушения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Министерстве обороны Украины отреагировали на атаку Москвы и Подмосковья дронами. В ведомстве отметили, что это была самая масштабная атака на Москву и область за время полномасштабного вторжения.

