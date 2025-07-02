'Пробивает дно': итальянская La Stampa опубликовала интервью с Пушилиным и возмутила сеть

В Италии разгорелся скандал, после того как одна из самых популярных ежедневных газет страны La Stampa опубликовала интервью с украинским коллаборантом, главарем псевдореспублики "ДНР" Денисом Пушилиным. В итальянском Сенате обвинили издание в публикации официальной российской пропаганды, а в Украине требуют реакции от послов в Риме.

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Материал вышел на страницах La Stampa 1 июля, с Пушилиным говорил журналист Джованни Пиньи, который с 2015 года живет в российском Санкт-Петербурге. "Руководитель удерживаемой Россией части Донецкой области Денис Пушилин рассказывает о восстановлении Донбасса на spief2025 (Петербургский международный экономический форум. – Ред.)", – прокомментировал он свою работу в соцсети X.

В самом интервью коллаборант ожидаемо повторяет кремлевские нарративы о том, что Украина якобы должна вывести войска с собственной территории якобы "ради мира".

Это, заявил он, якобы будет "в ее интересах".

А страна-агрессор РФ, по словам Пушилина, мол, "делает все возможное" для мирного урегулирования, но ей якобы препятствует Киев, который "не идет навстречу".

Коллаборант назвал Мариуполь "прекрасным местом для жизни", а также похвастался якобы восстановлением жилья и возвращением людей.

Он утверждает, что получение гражданства РФ не является обязательным, однако признает, что мариупольцев заставляли получать паспорт страны-агрессора, чтобы вернуться в свое жилье.

По словам Пушилина, войска Москвы будут и в дальнейшем выполнять свои "задачи" в Украине.

Он также заявил, что Украина якобы должна оставить собственные города Славянск и Краматорск Донецкой области, что было бы предпосылкой прекращения огня.

На публикацию La Stampa отреагировали в Сенате Италии. Карло Календа, сенатор от Сицилии и глава объединения либеральных партий "Действие" – "Италия Вива", обвинил газету в подаче официальной российской пропаганды.

"Поздравляем La Stampa за освобождение места для официальной российской пропаганды. Следующий шаг?" – написал он на своей странице в Facebook.

В Украине также возмущены выходом материалом издания.

"Итальянская La Stampa пробивает дно. (...) Концентрированный набор пропаганды в одной из самых влиятельных итальянских и европейских изданий. Более 1 млн читателей вместе с цифровой версией", – отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он добавил, что имеет вопрос к МИД и СНБО Украины – "как долго мы будем выхватывать подобные вещи в инфопространстве вместе с нашими ОЅINTами и маруипольцами?"

"Мы вообще увидим когда-нибудь быструю своевременную реакцию от наших послов, или им в Риме и так прекрасно? Сиеста?" – возмутился политик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Азербайджане 1 июля арестовали двух пропагандистов российского агентства "Sputnik Азербайджан". Директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов взяты под стражу на четыре месяца – по данным СМИ, они оказались агентами ФСБ.

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