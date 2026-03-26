PRNext'26: 'Навигация в хаосе'. Где искать ориентиры для брендов в 2026 году

Мир больше не предлагает нам спокойных гаваней, а только штормы разной интенсивности. Именно поэтому XXIII Международный форум PRNext, который 8 апреля 2026 г. состоится в Киеве, выбрал своим нынешним девизом "Навигация в хаосе".

Программа PRNext'26 построена вокруг актуальных трендов современных бренд-коммуникаций: социальные инициативы бизнеса в военное время, AI-трансформация бизнеса, сообщество, профессиональное развитие PR-специалистов и многое другое.

Программу откроет специальный гость форума – украинская писательница, художница и соавтор фэнтези-вселенной "Хроники Силы" Ольга Навроцкая, которая поделится своим видением того, как создается современный украинский культурный код.

Далее в своем keynote speech Елена Деревянко, председатель Оргкомитета PRNext'26, партнер PR-Service Agency и вице-президент Украинской PR-Лиги, расскажет об изменениях в методологии и практике управления репутацией, которые происходят под давлением социальных и технологических процессов.

Продолжением разговора о настоящем станет панельная дискуссия с участием военнослужащих и волонтеров о человеческом измерении войны и актуальности поддержки ВСУ и ветеранов обществом. Эти вопросы будут обсуждать Олег Калашников, начальник отделения коммуникаций 68-й артиллеристской бригады, Виталий Деревянко, заместитель командира 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло, Олег Петренко "Сити", председатель штабного фонда третьего армейского корпуса, Александр Шевченко, военнослужащий ГУР МО подразделения "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" и известный волонтер Милена Тараненко при звездной модерации Ахавы Тесленко с ICTV.

Начальник отдела коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ (ТРО Медиа) и соучредитель Театра Ветеранов Алексей Дмитрашкивский расскажет о работе этого подразделения. Максим Колесников, СМО TAF Іпԁцѕтгіеѕ, поделится опытом построения репутации mil-tech брендов в современных условиях. А один из ведущих украинских экспертов в области Executive Search и экс-глава СЕО Club Ukraine Игорь Кабузенко выступит с обзором трендов поиска специалистов С-level.

Вторая сессия PRNext'26 пройдет в формате кейс-марафона "Сила бизнеса – стране", где компании, являющиеся лидерами в различных отраслях экономики, представят свои проекты гордости. Гости Форума смогут услышать о них от директора по маркетингу ПУМБ Ксении Сикорской, вице-президента по корпоративным коммуникациям Uklon Дениса Казвана, директора по коммуникациям и взаимодействию с правительством Kernel Елены Плаховой, директора по корпоративным коммуникациям "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимира Гайдаша в дуэте с HR-директором предприятия Екатериной Залозных, а также руководителя PR-направления линии магазинов EVA Александры Гнатик и заместителя главы "Эпицентр-К" по коммуникациям Ирины Шинкаренко.

В третьем блоке, посвященном идеям и технологиям, Роман Иванов, директор по новейшим продуктам "Филип Моррис Украина", уделит внимание тонкостям работы с брендом в сложных товарных категориях. Сооснователь и генпродюсер "Мамахихотала" Иван Мелашенко, который расскажет о малобюджетном и резонансном видеопродакшне. Вопрос того, как строить корпоративную репутацию, чтобы привлечь лучших специалистов, раскроет сооснователь Basein Bureau Эдуард Ивакин.

На тему AI-трансформации сферы коммуникаций гости форума услышат практически ориентированное выступление креативного директора и соучредителя SHOTS Петра Стороженко в тандеме с партнеркой и СОО этого агентства Мариной Мартыновой. А fireside chat с Татьяной Андриановой, СЕО Octava Capital и председателем Комитета по корпоративной безопасности АПКБУ, продолжит эту тему в контексте вызовов для кибербезопасности бизнеса.

И по многолетней традиции кульминацией PRNext'26 станет торжественная церемония награждения победителей Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты". Этой премией уже 11-й раз отметят репутационных чемпионов страны из числа украинских компаний и международных компаний, работающих на украинском рынке.

Поэтому успейте обеспечить себе участие в этом незаурядном кроссиндустриальном событии – тем более, что благодаря поддержке партнеров Оргкомитет снизил стоимость билетов вдвое по сравнению с прошлым годом. Если вы хотите, чтобы ваш бренд не затерялся в информационном шуме и уверенно двигался сквозь хаос, встретимся на PRNext'26!

Справочно:

Международный форум PRNext – это некоммерческое краудфандинговое мероприятие, которое реализуется благодаря взносам участников и поддержке партнеров, разделяющих его ценности. Именно они помогают сделать возможной встречу тех, кто формирует стандарты коммуникационной индустрии. В этом году событие поддержали ПУМБ как финансовый партнер, Kernel как аграрный, а также Киевстар, Корпорация АТБ, Henkel Украина, EVA, "Эпицентр", Фабрика каталогов "Принтстор Групп", EBA, "АрселорМиттал Кривой Рог", "Вино Украины" / Wine of Ukraine и Укрвинпром, "Моршинская" и PepsiCo Украина, Наш Формат и Саммит Книга, Камелия.

Медиа партнеры – NV, Медиахолдинг "Апостроф", ММР, ВОМО, Delо, "Мы Украина", OBOZ, The Page, "Буквы", ЭСПРЕСО, Dsnews.ua, "Минфин", Mind UA, РБК-Украина, Первый бизнесовый, Live Media HUB.