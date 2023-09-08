Приятная прохлада без осадков: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 9 сентября

В субботу, 9 сентября, погода в Украине начнет напоминать по-настоящему осеннюю. Этот день принесет приятную прохладу утром и вечером и комфортное тепло днем – столбики термометров лишь местами поднимутся выше 25 градусов по Цельсию.

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Ожидается переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть видео и карты погоды, доскролльте страницу до конца).

Ночью в субботу температура воздуха будет 6-11 градусов, на крайнем юге страны будет теплее – до 15 градусов. Завтра днем в восточных и северо-восточных областях будет 14-19 градусов тепла, на остальной территории Украины – 20-25 по Цельсию. Теплее всего будет на Закарпатье и Одесщине – до 28 градусов по Цельсию.

В Киевской области в субботу тоже переменная облачность, день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, а днем потеплеет до 20-25 тепла. В Киеве ночью будет около 10 градусов тепла, а днем 20-22 с отметкой "плюс".

Синоптики также объявили о предупреждении о пожарной опасности в Украине.

"7-10 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой), южных, Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и в Крыму, 7 сентября и кроме Запорожской, 8-10 сентября и в Ривненской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. В среднем температура воздуха по стране составит +20…+25 градусов. При этом на следующей неделе в Украину вернется жара.

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