Привлекают беды: названы подарки, обладающие разрушительной энергетикой

В народных поверьях существует немало примет, связанных с подарками, которые могут влиять на судьбу и отношения между людьми. Сторонники эзотерики считают, что некоторые вещи лучше не дарить, ведь они несут в себе негативную символику.

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Среди таких подарков – на первый взгляд, обычные вещи: книги, зеркала, некоторые цветы и посуда. Подробнее рассказывает OBOZ.UA.

Некоторые эзотерики убеждены, что определенные вещи не стоит дарить, даже если они кажутся практичными или желанными, ведь даже символическая оплата за такой подарок не всегда способна нейтрализовать его влияние.

Книги

Несмотря на распространенное мнение, что книга – это универсальный и удачный подарок, в некоторых традициях к такому подарку относятся с осторожностью. Считается, что подаренная книга может символизировать постепенное отдаление между людьми и даже предвещать разлуку.

Зеркало

Зеркало также входит в список вещей, которые, согласно эзотерическим представлениям, не рекомендуется дарить. Ему издавна приписывали способность накапливать и отражать энергию, поэтому считается, что такую вещь человек должен выбирать самостоятельно.

Согласно поверьям, подаренное зеркало может стать причиной семейных ссор, недоразумений и череды неудач.

Жёлтые цветы

В народных поверьях желтые цветы издавна ассоциировались с разлукой, охлаждением чувств и окончанием отношений. Именно поэтому их нередко считают неудачным подарком для любимого человека. Согласно эзотерическим представлениям, желтые цветы способны привлекать ссоры, недоразумения и разрыв отношений.

Посуда

Согласно народным приметам, к числу неблагоприятных подарков относится и посуда. Считается, что появление трещины или скола на таком подарке может принести в дом ссоры, финансовые трудности или другие неприятности.

Именно поэтому перед тем, как дарить сервиз, чашки или тарелки, стоит внимательно проверить их состояние.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цветы не стоит дарить на день рождения, ведь некоторые из них имеют символику, ассоциирующуюся с грустью, обидой, гневом или неуважением.

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