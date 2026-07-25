Какие цветы нельзя дарить на день рождения: об этом мало кто знает

Выбор букета на день рождения может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд. Некоторые цветы, пусть и красивые, несут в себе символику, ассоциирующуюся с грустью, обидой, гневом или неуважением.

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Из-за этого даже самый эффектный букет может быть воспринят неоднозначно. OBOZ.UA рассказывает, каких цветов лучше избегать при выборе подарка и какие композиции станут более уместным вариантом.

Чтобы букет стал приятным подарком, а не вызывал неоднозначных ассоциаций, лучше избегать таких цветов:

Жёлтые гвоздики

Несмотря на яркий и праздничный вид, желтые гвоздики считаются символом холодного отношения, разочарования и неуважения. Именно поэтому такой букет вряд ли станет удачным подарком для близкого человека, подруги или родственницы.

Если же вам нравятся гвоздики, лучше отдать предпочтение белым, которые традиционно ассоциируются с искренностью, чистотой и добрыми намерениями.

Маки

Маки привлекают своей нежностью и естественной красотой, однако в качестве подарка на день рождения они подходят не всегда. В символике цветов они часто ассоциируются с юностью, беззаботностью и детством.

Поэтому такой букет может непреднамеренно создать впечатление, что вы не воспринимаете именинника как взрослого и самостоятельного человека. Если хочется подарить яркие красные цветы, более уместной альтернативой станут розы или пионы, которые символизируют любовь, уважение, счастье и благополучие.

Сухоцветы

Композиции из сухоцветов в последние годы стали очень популярными благодаря своей долговечности и оригинальному виду. Однако во многих культурах они ассоциируются с завершением определенного этапа, угасанием и грустью.

Именно поэтому такой букет не считается лучшим выбором для дня рождения, особенно если речь идет о близком человеке. Для праздничного случая уместнее выбрать свежие цветы, которые символизируют жизненную энергию, радость и новое начало.

Петунии

Петунии отличаются ярким цветением, однако их символика не всегда соответствует атмосфере праздника. В языке цветов эти растения нередко ассоциируются с обидой, раздражением или негативными эмоциями. Именно поэтому их редко рекомендуют дарить на день рождения.

Какие цветы стоит выбрать

Если вы затрудняетесь с выбором, лучше обратить внимание на розы, пионы, тюльпаны или лилии, ведь эти цветы традиционно символизируют искренние чувства, уважение, благополучие и пожелания счастья.

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