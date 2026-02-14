"Привет, пташка": сеть растрогали кадры звонка защитника любимой. Видео
В Министерстве внутренних дел Украины опубликовали трогательное видео звонка защитника своей возлюбленной. Воин, выполняющий боевое задание на передовой, после перерыва услышал голос своей избранницы.
И первое, что сделал защитник – рассказал любимой о своих чувствах. Трогательное видео было опубликовано в Telegram-канале МВД.
Защитник позвонил любимой
В МВД показали короткое, но очень трогательное видео разговора защитника, находящегося на передовой, с любимой, которая ждет его дома.
"Долгожданный звонок, греющий сердца обоих. Любовь громче тишины разлуки и крепче сотен километров. Она живет в каждом взгляде, в каждом прикосновении, в каждом звонке", – указано в подписи к видео.
На кадрах воин звонит жене по видеосвязи. Он нежно называет ее "пташка", она в ответ признается, что несказанно рада увидеть его хотя бы ненадолго хотя бы так – на маленьком дисплее телефона.
Защитник говорит жене, что очень ее любит.
"Я хотел сказать, что очень тебя люблю. И если бы не ты, пташка, я бы, наверное, не справился. Ты мое счастье. Ты – та, кто мне дает сил. Люблю и очень скучаю. Передавай привет малышам", – говорит он.
