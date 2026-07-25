Притягивают несчастья: какие вещи не стоит покупать в "секонде"

Покупка подержанных вещей – отличный способ позаботиться об экологии и существенно сэкономить при обустройстве уютного семейного гнездышка. Однако специалисты по организации пространства настоятельно рекомендуют быть крайне осторожными с ассортиментом благотворительных магазинов и барахолок.

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Некоторые категории товаров способны накапливать деструктивную ауру предыдущих владельцев и передавать её новому окружению. Чтобы уберечь себя от внезапных жизненных невзгод и сохранить душевное спокойствие, стоит навсегда исключить эти предметы из своего списка покупок в секонд-хенде, отмечает homesandgardens.

Зеркала

Зеркало считается одним из самых сложных элементов в интерьерной терапии, поскольку оно работает как своеобразный накопитель энергетической информации. Предметы, ставшие свидетелями семейных трагедий, тяжелых депрессий или даже насилия, буквально излучают этот негатив в пространство нового дома, провоцируя тревожность, распад отношений и карьерный застой у новых владельцев.

Если вы все же приобрели старинное зеркало, от которого не можете отказаться, лучшим решением будет замена самого стеклянного полотна в мастерской с тщательной очисткой рамы.

Матрасы

Любые спальные принадлежности глубоко пропитываются биологическим материалом и тонкой энергетической матрицей человека, который на них спал. Попытка сэкономить на матрасе может обернуться постоянным присутствием фантомных эмоций чужих людей, что будет мешать построить гармоничные отношения или отпустить прошлое.

Помимо тонких материй, существует вполне реальная угроза занести в дом постельных клопов, избавиться от которых чрезвычайно трудно и дорого.

Религиозная и духовная символика

Статуэтки Будды, изображения божеств или другие сакральные атрибуты часто покупают исключительно ради эстетики, однако эксперты предостерегают от такого легкомысленного использования святынь. Духовные символы требуют глубокого уважения и категорически не должны размещаться в зонах интимности или гигиены, таких как спальни или ванные комнаты.

Неправильное обращение с такими предметами может привести к длительному одиночеству, вынужденному воздержанию и финансовым проблемам.

Художественные картины

Живопись напрямую влияет на наше подсознание через сюжет и цветовую гамму, поэтому выбор картин должен быть максимально осознанным. Избегайте полотен с изображениями ураганов, военных сражений, одиноких фигур или разбитых кораблей, ведь они излучают в пространство агрессию, тревогу и ощущение безысходности.

Выбирайте только те произведения искусства, которые вызывают у вас ощущение стабильности, радости и гармонии.

Мягкая мебель и текстиль

Деревянный или металлический каркас очистить от энергии прежних хозяев сравнительно легко с помощью тщательной уборки, чего не скажешь о тканевой обивке. Текстиль прочно удерживает пыль, аллергены, шерсть домашних животных, застарелый запах табака и даже вирусы. Покупая подержанный диван или кресло, всегда проводите тщательный осмотр и используйте пароочиститель для глубокой дезинфекции.

Треснувшая и поврежденная посуда

Любые сколы, трещины или сколотые края на предметах быта разрушают целостность домашней энергетики и негативно влияют на самооценку жильцов. Такие вещи символизируют разбитые надежды и финансовую нестабильность, поэтому им не место в доме, стремящемся к процветанию. Выбирайте для себя только целые и красивые предметы, которые передают уважение к собственной жизни.

OBOZ.UA предлагает узнать, как в магазинах подержанных товаров найти элитные вещи.

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