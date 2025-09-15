Присоединился в ряды ВСУ в июне: на войне погиб артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасечник. Фото

В боях против российских оккупантов погиб артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасечник. Он работал в театре с октября 2024 года, а в июне 2025-го вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Видео дня

О смерти Дмитрия сообщила Львовская национальная опера на официальной странице в Facebook. В коллективе отметили, что он присоединился к кордебалету театра менее года назад, но успел стать частью большинства постановок. Дирекция и коллеги артиста выразили соболезнования родным и друзьям.

"С прискорбием сообщаем о гибели артиста балета Дмитрия Пасечника. Дмитрий работал в балетной труппе театра с октября прошлого года. В июне 2025 г. он присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выражают искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия. Светлая память Герою", – сообщает пресс-служба оперы.

Дмитрий Пасечник учился на факультете культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко, где получил бакалаврский и продолжил обучение на магистерском уровне.

В университете подтвердили его гибель и отметили, что сообщество потеряло талантливого выпускника, который отдал жизнь за свободу страны. "Светлая память и вечная слава Дмитрию Пасечнику – Герою Украины", – говорится в заявлении вуза.

С октября 2024 года Пасечник работал в балетной труппе Львовской национальной оперы. По словам руководительницы рекламно-информационного отдела театра Алины Плахтиенко, он был танцовщиком кордебалета и участвовал в большинстве балетных спектаклей репертуара. В июне этого года артист решил стать в ряды ВСУ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на фронте погиб защитник с Полтавщины – Богдан Сезоненко, житель села Решающее Лохвицкого района. Герою был всего 21 год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!