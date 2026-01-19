Пришло время задуматься о браке: гороскоп для Водолея на 2026 год

Водолеи очень пунктуальны и всегда придерживаются своих обещаний. Ваш ум чрезвычайно острый, а аналитические способности первоклассные. Вы прогрессивные – на самом деле, вы родились на 50 лет раньше своего времени, поэтому ваши идеалы и надежды на общество современные, даже революционные.

Примерно в 1992 году Водолеи начали переосмысливать себя на рубеже веков. Сейчас, 30 лет спустя, Водолеи находятся в том же восьмилетнем периоде переосмысления. Он начался в 2020 году и завершится к 2028 году, пишет OBOZ.UA.

В этом году Юпитер улучшит ваше здоровье и принесет вам возможности на старой работе или же вы получите вообще новую. Пришло время найти занятие, которое принесет вам ощущение радости и самореализации.

Отношения

Во второй половине этого года Юпитер впервые за 12 лет перейдет в противоположную сторону к вашему знаку, создавая самый большой опыт общения с теми, кто вам ближе всего, который вы имели за более чем десять лет. Вторая половина этого года и первая половина 2027 года будут лучшим временем за 12 лет для Водолеев, чтобы жениться. Вашим партнером будет кто-то немного старше или более опытный.

Дом

Если вы измените место жительства, это повлияет на вашу семью. Каким-то образом вы перестроите свою жизнь так, как считаете нужным. Вы можете жениться или заключить новые партнерские отношения, что повлияет на вашу семью. Впервые в вашей жизни ваш управитель, Уран, будет в той части вашей карты, что касается детей, тем самым внезапно расширяя вашу семью через рождение или усыновление. Суть в том, что в вашем домашнем мире произойдет что-то новое, даже революционное.

Мантра Водолея на 2026 год

"С помощью близких я отправляюсь в увлекательное путешествие".

Ваши счастливые дни в 2026 году

18, 19, 20 января

15, 16 февраля

14, 15, 16 марта

11, 12 апреля

8, 9, 10 мая

4, 5, 6 июня

1, 2, 3, 29, 30 июля

25, 26, 27 августа

21, 22, 23 сентября

19, 20 октября

15, 16, 17 ноября

12, 13, 14 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

