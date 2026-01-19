Пришло время задуматься о браке: гороскоп для Водолея на 2026 год
Водолеи очень пунктуальны и всегда придерживаются своих обещаний. Ваш ум чрезвычайно острый, а аналитические способности первоклассные. Вы прогрессивные – на самом деле, вы родились на 50 лет раньше своего времени, поэтому ваши идеалы и надежды на общество современные, даже революционные.
Примерно в 1992 году Водолеи начали переосмысливать себя на рубеже веков. Сейчас, 30 лет спустя, Водолеи находятся в том же восьмилетнем периоде переосмысления. Он начался в 2020 году и завершится к 2028 году, пишет OBOZ.UA.
В этом году Юпитер улучшит ваше здоровье и принесет вам возможности на старой работе или же вы получите вообще новую. Пришло время найти занятие, которое принесет вам ощущение радости и самореализации.
Отношения
Во второй половине этого года Юпитер впервые за 12 лет перейдет в противоположную сторону к вашему знаку, создавая самый большой опыт общения с теми, кто вам ближе всего, который вы имели за более чем десять лет. Вторая половина этого года и первая половина 2027 года будут лучшим временем за 12 лет для Водолеев, чтобы жениться. Вашим партнером будет кто-то немного старше или более опытный.
Дом
Если вы измените место жительства, это повлияет на вашу семью. Каким-то образом вы перестроите свою жизнь так, как считаете нужным. Вы можете жениться или заключить новые партнерские отношения, что повлияет на вашу семью. Впервые в вашей жизни ваш управитель, Уран, будет в той части вашей карты, что касается детей, тем самым внезапно расширяя вашу семью через рождение или усыновление. Суть в том, что в вашем домашнем мире произойдет что-то новое, даже революционное.
Мантра Водолея на 2026 год
"С помощью близких я отправляюсь в увлекательное путешествие".
Ваши счастливые дни в 2026 году
- 18, 19, 20 января
- 15, 16 февраля
- 14, 15, 16 марта
- 11, 12 апреля
- 8, 9, 10 мая
- 4, 5, 6 июня
- 1, 2, 3, 29, 30 июля
- 25, 26, 27 августа
- 21, 22, 23 сентября
- 19, 20 октября
- 15, 16, 17 ноября
- 12, 13, 14 декабря.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
