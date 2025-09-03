Пришло время выбрать себя: гороскоп для Льва на сентябрь 2025 года

Месяц начинается в сезоне Девы, который всегда привлекает внимание к твоим отношениям с безопасностью. Лев может быть занят тем, что ищет работу, отстаивает свою ценность и просит повышения зарплаты или даже составляет новый бюджет и придерживается его.

Видео дня

Пришло время снова серьезно заняться уплатой долгов, когда ретроградный Сатурн снова войдет в Рыбы 1 сентября. Ваши расходы могут догнать вас или, возможно, истечет срок действия контракта, и вам придется найти новое решение для оплаты счетов. Вам также может понадобиться установить границы в ваших совместных финансах – с партнером, соседом по комнате или деловым партнером, пишет OBOZ.UA.

Как только Меркурий 2 сентября перейдет в Деву, у вас появятся новые идеи для заработка. Следующие несколько недель – это насыщенное время для того, чтобы оценить себя, подать заявки на работу или перейти на новую должность. Вы также можете сделать некоторые необходимые покупки или составить новый бюджет для себя.

Лунное затмение в полнолуние в Рыбах 7 сентября принесет изменения в ваши финансовые отношения. Может появиться новый контракт, а другой может внезапно разорваться. Эмоционально вы можете чувствовать себя раздраженными, но это возможность столкнуться с некоторыми чувствами, которых вы избегаете, и вернуть себе силу в этом процессе.

Вы узнаете важные новости о своей работе или финансах, когда Солнце и Меркурий, оба в Весах, соединятся на небе 13 сентября. Вы можете принять новую роль или осознать, что переросли определенную должность. Возможно, вы осознаете новый вид работы или услуги, на котором хотели бы сосредоточиться. Это также может совпасть с тем, что чек наконец поступит на ваш банковский счет или вы оплатите определенный долг.

Как только Меркурий перейдет в Весы 18 сентября, вы будете полны идей. Это может быть интересное время для обучения, исследований, путешествий и получения нового опыта. Вы больше настроены на свой внутренний голос, и это также может быть отличным временем для самовыражения, как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Вы стремитесь к умственной стимуляции и хотите проводить больше времени с друзьями или записаться на занятия и семинары, а также освежить новые навыки. Эта энергия также прекрасно подходит для участия на местном уровне, чтобы помочь воплотить изменения, которые вы хотите видеть в этом мире.

Некоторое финансовое облегчение появится, когда Венера перейдет в Деву 19 сентября. Вы можете почувствовать немного больше стабильности или найти больше плавности, придерживаясь нового бюджета. Это также может выглядеть как получение или вручение продуманных подарков. Вы также можете получить комплименты, которые повысят вашу самооценку и уверенность в вашей работе.

Солнечное затмение в новой Луне в Деве 21 сентября снова всколыхнет ваше финансовое положение! Это может привести к внезапному завершению работы или появлению новой возможности неожиданно. Также происходят судьбоносные изменения в отношении типа работы, которую вы выполняете. Возможно, вы готовы измениться и исследовать новое, более согласованное направление.

Ваша личная жизнь становится немного более суетливой и сосредоточенной на ней, когда 22 сентября Марс перейдет в Скорпиона. Член семьи может пережить сложную ситуацию, или, возможно, вы имеете дело с определенным конфликтом и вам нужно установить более четкие границы дома. Эта энергия также привносит больше внимания в вашу жизненную ситуацию – это отличное время для очистки, вы решаете переехать спонтанно, или, возможно, ваш арендодатель ведет себя чрезвычайно сложно.

В тот же день Солнце входит в Весы и происходит осеннее равноденствие, что приносит вам важные новости. Завязываются новые дружеские отношения и появляются новые возможности. Вы также чувствуете себя увереннее, чтобы делиться своими идеями, чувствами и убеждениями с другими.

Месяц завершается напряженным моментом дома, когда Марс в Скорпионе врезается в Плутон в Водолее 24 сентября. Невысказанная борьба за власть или проблемы, которые часто игнорируются в вашей семье, могут снова всплыть на поверхность. Это возможность сделать шаг к разрыву цикла и выбору другого. Пришло время вернуть себе власть и выбрать себя.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.