'Пример мужества, чести и преданности родной земле': на войне погиб историк Владимир Брославский. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Тернопольской области Владимир Брославский. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Родины, а до этого принимал участие в АТО.

Видео дня

До войны защитник работал историком. Об этом сообщили в Тернопольском национальном педагогическом университете им. Владимира Гнатюка.

Обстоятельства гибели воина

В университете рассказали, что в 2015 году Владимир Брославский добровольно стал участником АТО, где проявил мужество, решительность и самоотверженность. С первых дней полномасштабного вторжения он стал на защиту Родины. Погиб мужчина 21 сентября, спасая раненого побратима.

Владимир был кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории Украины, археологии и специальных отраслей исторических наук, начальником отдела по делам молодежи университета.

"Его жизнь была примером служения науке, студентам и Украине. В стенах университета Владимир Любомирович оставил после себя не только весомые научные наработки, но и бесценную человеческую теплоту, доброту, умение вдохновлять молодежь. А на поле боя – пример мужества, чести и преданности родной земле", – сообщили в университете.

Кроме научно-педагогической деятельности Владимир Брославский был активным участником общественной жизни. Он умел сплачивать вокруг себя прогрессивную молодежь и вдохновлять ее на развитие. По его инициативе было реализовано десятки различных проектов, направленных на поддержку и мотивацию талантливой студенческой молодежи.

Побратимы вспоминают, что Владимир Брославский был настоящим и заботливым командиром, а также настоящим и искренним другом. Военные рассказали, что погибший принимал участие в боях на Купянском и Сумском направлениях.

Был командиром минометной батареи

Начальник отделения коммуникаций в 105-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ Юрий Кульпа рассказал, что Владимира Брославского знали под позывным "Хорват". Он был командиром минометной батареи, который профессионально и отважно выполнял свои обязанности.

"Сегодня воспоминаем Хорвата. Командира, который всегда был впереди. Побратима, никогда не покидавшего своих. Героя, отдавшего жизнь за Украину. Он навсегда остался с нами – в строю памяти и сердца тех, кто имел честь его знать", – говорится в сообщении.

