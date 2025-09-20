Больно и тяжело: на войне погиб бывший сотрудник фонда 'Вернись живым'. Фото

Во время выполнения боевого задания погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" 34-летний Тарас Шпук. Это произошло в составе группы специального назначения. О гибели сообщила команда организации в своей заметке в Facebook.

Фонд подтвердил потерю, отметив, что Тарас Шпук был их другом и коллегой.

"Тарас Шпук был воином и погиб как воин. Это первый сотрудник "Вернись живым", который погиб во время боевых действий после начала полномасштабной войны. Он страстно верил во все, что делал. А мы верили в него", – отметили в сообщении.

Человек с большой верой

Тарас родился в Ивано-Франковске, имел позывной "Череп" и был известен как многолетний тренер украинских команд на Invictus Games и Warrior Games. Именно благодаря его энергии в 2019 году в фонде началась системная работа с ветеранами и ветеранками. Его коллеги говорят, что без него развитие адаптивных видов спорта в Украине было бы невозможным.

Он прошел Революцию Достоинства, присоединился к армии еще в 2014 году, а после нового этапа российской агрессии снова стал в ряды защитников. Сначала Шпук отвечал за коммуникацию с подразделениями, возил необходимое имущество на передовую, а затем присоединился к одному из спецподразделений.

Вклад в ветеранский спорт

Директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут вспомнил, как в 2022 году Шпук под обстрелами вывозил спортивное оборудование для сборной Invictus Games.

"В 2022-м Тарас рисковал собой, чтобы вывезти спортивное оборудование нашей сборной в Invictus Games. Я тогда спросил его: "Зачем вы ездили?". А Шпук сказал: "А как мы будем представлять Украину на соревнованиях в Гааге без оборудования?" Он тянул тему ветеранского спорта тогда, когда мало кто ею занимался. Если бы он тогда не сделал этого, не приезжал бы принц Гарри в Украину и не было бы этого движения", – сказал Чмут.

Коллеги называют его искренним и преданным, человеком, который всегда верил в сообщество и друзей. Для фонда эта потеря стала болезненным ударом, ведь с ним были связаны общие планы и надежды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в одной из больниц Германии от полученных на фронте ранений умер военный из Белой Церкви Артем Скрипченко. Сердце храброго украинского воина остановилось 5 сентября. Защитник Украины был сапером экипажа беспилотных авиационных комплексов взвода роты десантного минирования инженерно-саперного батальона.

