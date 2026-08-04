Прилив оптимизма и новые знакомства: что ждет каждого знака зодиака 4 августа

Вторник, 4 августа, подарит прекрасную атмосферу. Мы почувствуем прилив оптимизма и энергии благодаря Луне в Овне. Нас ждут интересные задачи и возможности изменить ситуацию к лучшему.

Видео дня

Как пишет Vogue.pl, мы будем открытыми и более общительными. Это хороший день для поиска новых друзей, знакомств, презентации своих идей и новых задач. Это также время для веселья, флирта, спорта и быстрого шопинга.

Овен

Это удачный день для важных финансовых решений и инвестиций. Однако сегодня не все можно рассчитать или оценить. В любовных отношениях больше заботьтесь о своих близких. Если кто-то попросит вашего совета, будьте честны.

Телец

День будет довольно удачным. В расчетах будьте внимательны и следите за паролями. На работе не стоит делиться своими амбициозными планами, чтобы кто-то другой не присвоил ваши идеи. Слушайте и наблюдайте, и у вас все получится. Вечером не берите на себя лишних обязанностей и позаботьтесь о своем здоровье и комфорте. Сейчас не время для шопинга или уборки.

Близнецы

У вас будет сильная интуиция и желание взяться за новые проекты. Ваше настроение будет оптимистичным. Если ваша деятельность связана с искусством и творчеством, обратите внимание на скромное предложение – оно может оказаться гораздо интереснее. В любви вас ждет успех, поэтому стоит сходить на свидание.

Рак

День будет удачным, но вы можете чувствовать усталость. Не стоит принимать рискованных решений и не спешите высказывать своё мнение. Также не стоит искать скрытый смысл во всем. Вы можете быть слишком эмоциональными. Это хороший день для просмотра фильма или посещения концерта – это улучшит ваше настроение.

Лев

Это будет довольно удачный день. Вы будете настроены оптимистично и готовы к действию. Вашими идеями будут восхищаться. Попробуйте поговорить с важным человеком. Днем встретьтесь с друзьями и будьте честны в разговорах. Вы услышите похвалу и почувствуете себя нужными. В любви вас ждет успех.

Дева

Вы будете готовы к разговорам и сотрудничеству с другими. Счета или бумажная работа сегодня вам не понравятся. Вы будете жизнерадостны и оптимистичны. Вы легко привлечете внимание и убедите других в своих сильных сторонах. В любви вам повезет, а свидание будет удачным.

Весы

Вы будете открыты для отношений и будете избегать одиночества и тишины. Это время для шуток и различных историй. Вы сможете успешно решить офисные дела. Также будет возможность с кем-то познакомиться и даже завести друзей. В любви вам повезет.

Скорпион

Сосредоточьтесь на важных делах, ведь ваше начальство будет бдительным. Не стоит на это жаловаться, ведь вы можете заработать больше. Вы справитесь со сложными делами благодаря вашему уму и хорошей организации. Вы даже можете получить повышение зарплаты, если быстро выполните задание. Вечером отдохните.

Стрелец

День будет успешным. Вы решите важное дело и сможете что-то изменить к лучшему. Однако не стоит читать нотации другим. Лучше поддержите человека, который к вам обращается. Вам повезет в деле, связанном с технологиями и современными решениями. Также не покупайте слишком дорогие вещи, которые вам не нужны.

Козерог

Будьте внимательны, ведь вы можете быть сонными и рассеянными. С важными людьми лучше не шутить. Кто-то, кому вы ранее помогли, может вам помочь. Вечером расслабьтесь за хорошей книгой или фильмом. Берегите себя, вам нужно восстановить равновесие.

Водолей

Вы будете готовы к амбициозным вызовам. Вас ждут положительные эмоции и приятные встречи. Спрашивайте и сотрудничайте с другими, и перед вами откроются возможности. Это хороший день для начала новых дел. В любви будет царить романтическая атмосфера. Сходите на свидание.

Рыбы

Вы быстро решите проблемы и не обратите внимания на критику или сплетни. Вы всё делаете правильно, поэтому действуйте. Разногласия быстро улягутся, и вы добьётесь хороших результатов. День подходит также для уборки и расчетов.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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