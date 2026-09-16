При поддержке ДТЭК в четверти школ, участвующих в проекте Modern Learning Spaces, завершается создание современных образовательных пространств

В 25 % средних учебных заведений, участвующих в проекте "Modern Learning Spaces" при поддержке ДТЭК и других партнеров, уже идет заключительный этап обустройства современных образовательных пространств.

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Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Отмечается, что первые результаты обустройства современных учебных пространств планируется представить уже в конце сентября. Всего проект охватывает 250 учреждений общего среднего образования в 22 регионах Украины, среди которых пилотные и будущие академические лицеи.

На создание STEM-пространств предусмотрено 1,9 млрд грн государственной субвенции в рамках программы Всемирного банка LEARN при условии софинансирования со стороны общин. Средства направляются на лабораторное оборудование, компьютерную и мультимедийную технику, а также мобильную мебель.

К реализации проекта Modern Learning Spaces присоединились ДТЭК и другие представители бизнеса.

"ДТЭК – надёжный партнёр государства, который инвестирует в его будущее. Мы поддерживаем этот проект, потому что именно в школах сегодня формируется поколение будущих инженеров, энергетиков, технологов и ученых, которые будут обеспечивать восстановление и развитие Украины, в частности ее энергетики", – отметила директор Академии ДТЭК и HRD ДТЭК Елена Семич.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова расширил программу поддержки ветеранов "ПроВетеран", включив в неё обучение в сфере солнечной энергетики.