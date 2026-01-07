Почему всем обязательно нужно есть сельдь: ответ от Светланы Фус

Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г. Сельдь можно солить, мариновать, а также готовить из нее салаты, закуски, бутерброды, паштеты.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram о пользе сельди, а также – как часто ее нужно есть.

Чем полезна сельдь, кроме омега-3 жирных кислот

"Кроме того, в сельди содержится йод. 100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента. Важен для щитовидной железы и селен. В сельди его достаточно много – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности – 50 мкг", – рассказала Фус.

Сельдь содержит мощные антиоксиданты

"Витамин Е и селен. Оба эти питательные вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму вред, причиняемый свободными радикалами. В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры", – объяснила эксперт.

Сельдь и блюда из нее можно есть хоть каждый день!

