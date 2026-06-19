Превратилось в пустошь: что случилось с курортным Коблево, где отдыхали тысячи людей. Видео

Когда-то одно из самых популярных мест летнего отдыха на Черном море – Коблево в Николаевской области – сегодня выглядит почти безлюдным. Курорт, куда ежегодно приезжали тысячи туристов, пришел в упадок из-за близости к зоне боевых действий.

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Базы отдыха стоят пустые, а улицы постепенно зарастают травой. Кадры из города показали в соцсетях.

Коблево, которое ещё несколько лет назад было одним из главных туристических центров юга Украины, сейчас фактически превратилось в пустошь. Несмотря на то, что территория не находилась под оккупацией, её расположение вблизи зоны боевых действий сделало отдых там невозможным.

Регулярные ракетные удары и атаки дронов нанесли серьезный ущерб инфраструктуре. По разным оценкам, повреждены или разрушены десятки отелей, баз отдыха и развлекательных объектов.

На обнародованных кадрах видно, что курорт фактически не функционирует. Торговые точки закрыты, большинство зданий заперты или забиты досками, а на улицах нет транспорта и отдыхающих.

Некогда оживленные аллеи и пляжные зоны заросли сорняками, а инфраструктура постепенно приходит в упадок без ухода. Базы отдыха выглядят заброшенными и частично разрушенными.

Фактически, место, которое раньше ассоциировалось с летним отдыхом и морем, сейчас напоминает заброшенную рекреационную зону.

Напомним, ранее в Одессе проводилась проверка пляжных зон города. Первые 13 пляжей уже прошли проверку и признаны "безопасными". Соответственно, местные власти открыли эти пляжи для свободного доступа всем желающим.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Украинка Киевской области несовершеннолетние устроили опасные развлечения на местном пляже. Подростки-водители на квадроцикле на большой скорости ездили по песку, подвергая опасности не только себя и пассажиров, но и окружающих.

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