Командир Андрей Билецкий сформировал полк "Азов" на военных принципах Евгения Коновальца, а впоследствии заложил их в основу Третьей штурмовой бригады, которая выросла до Третьего армейского корпуса. И речь здесь идет не о ситуативном пиаре — это традиция и военная преемственность, прошедшие через века и сегодня формирующие облик украинской армии нового поколения.

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На этих же принципах были созданы Военная школа имени полковника Евгения Коновальца, Хорунжая служба и Патронатная служба "Ангела Тройки". Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По словам Коваленко, в основу Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заложил принципы и философию управления войсками, сформированные легендарными командирами ОУН, среди которых был и Евгений Коновалец. Именно поэтому для корпуса продолжение этой традиции и возвращение офицеров-героев на Родину является делом принципа — важной частью формирования идеологии украинской армии.

Благодаря командующему Андрею Билецкому Третий армейский корпус продолжает традиции, заложенные Евгением Коновальцем. Поэтому возвращение его тела на украинскую землю – это дань памяти и уважения герою, который отдал жизнь за Украину и должен покоиться на Родине.

"Мы говорим не о каком-то ситуативном пиар-мероприятии, как некоторые пытаются представить это перезахоронение, а о преданности традициям легендарного полковника и возвращении его тела на родную землю как о вопросе принципа, заложенного в идеологию новой украинской армии", – подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, в Украину доставили прах полковника армии УНР и первого председателя ОУН Евгения Коновальца. На Родине его встретили с военными и государственными почестями.

Как писал OBOZ.UA, в первую ночь после возвращения полковника домой командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий вместе с бойцами провел церемонию прощания с Евгением Коновальцем. Мероприятие состоялось в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

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