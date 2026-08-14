Билецкий вместе с бойцами Третьего корпуса провел церемонию прощания с основателем ОУН Евгением Коновальцем. Фото

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий вместе с бойцами корпуса провел церемонию прощания с основателем УВО и ОУН, командиром Корпуса Сечевых Стрельцов полковником Евгением Коновальцем. Церемония прощания состоялась в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

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Мероприятие состоялось в первую ночь после возвращения полковника домой. Об этом сообщает пресс-служба Третьего армейского корпуса.

"Сегодня здесь встречаются два поколения. Полковник Коновалец олицетворяет поколение сечевых стрельцов, Черных запорожцев, бойцов УВО, ОУН и УПА. Мы — поколение Майданов, АТО и великой российско-украинской войны. Каждое из этих поколений получало украинское дело незавершенным. Мы – первое поколение, у которого есть реальный шанс разорвать эту тяжёлую цепь и довести до конца дело полковника и всех великих предшественников – борьбу за великую, могущественную и соборную Украину. Чтобы больше не передавать эту тяжёлую обязанность нашим детям и будущим поколениям", – заявил Андрей Билецкий.

К собору гроб с Коновальцем доставили на отреставрированном бронеавтомобиле Austin времен Украинской революции. У храма полковника встретили коридором из факелов, военнослужащих Третьего армейского корпуса и Военной школы имени Евгения Коновальца.

К бронеавтомобилю Austin прикрепили артиллерийский лафет, что по украинской и европейской традиции символизирует высшую военную честь.

К бронеавтомобилю также прикрепили трехдюймовую пушку образца 1917 года, которая в свое время находилась на вооружении армии УНР, в частности дивизии Сечевых стрелков под командованием полковника Коновальца. Она сохранилась в аутентичном виде: на ней остались оригинальные нарезы ствола, колеса, бронещит с боевыми повреждениями, а также бронзовые крепления на гешетке, ручке и прицеле.

Во время церемонии бойцы корпуса вместе с Андреем Билецким почтили память полковника Евгения Коновальца ипрочитали молитву украинского националиста. Зажженные огненные чаши стали символом передачи борьбы за независимость от предыдущих к современным защитникам Украины. После этого в небо направили лучи света, символизирующие неугасимость украинской идеи и продолжение освободительной борьбы.

Напомним, 11 августа в Роттердаме на кладбище "Кросвейк" были эксгумированы останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца. Прах полковника планируется перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

Как писал OBOZ.UA, после эксгумации 13 августа в Украину вернули прах полковника Армии УНР и первого председателя ОУН Евгения Коновальца. На родине его встретили с военными и государственными почестями.

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