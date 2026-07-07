Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ осудил российские ракетные удары по студии 5 канала

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Браату осудил российские ракетные удары по студии "5 канала".

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"Российские воздушные атаки продолжают наносить ущерб средствам массовой информации в Украине. Последним примером этого являются офис и студия "5 канала", которые получили значительные повреждения", – отметил он в Facebook.

"Подчеркиваю: нормы международного гуманитарного права запрещают наносить удары по объектам СМИ и гражданской инфраструктуре", – подчеркнул Браату.

"Сегодня Киев во второй раз за неделю объявил день траура после интенсивных российских авиаударов, в результате которых в столице и Киевской области погибли еще как минимум 26 человек. Выражаю соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц", — подчеркнул он.

Как сообщалось, в результате российского ракетного удара по Киеву студия "5 канала" была повреждена уже во второй раз. Никто из сотрудников не пострадал. Студия разрушена, часть техники уничтожена, рабочие места разгромлены.