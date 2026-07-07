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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ осудил российские ракетные удары по студии 5 канала

Глеб Иванов
Новости. Общество
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В ОБСЕ осудили российские ракетные удары по студии «5 канала»
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Браату осудил российские ракетные удары по студии "5 канала".

"Российские воздушные атаки продолжают наносить ущерб средствам массовой информации в Украине. Последним примером этого являются офис и студия "5 канала", которые получили значительные повреждения", – отметил он в Facebook.

"Подчеркиваю: нормы международного гуманитарного права запрещают наносить удары по объектам СМИ и гражданской инфраструктуре", – подчеркнул Браату.

"Сегодня Киев во второй раз за неделю объявил день траура после интенсивных российских авиаударов, в результате которых в столице и Киевской области погибли еще как минимум 26 человек. Выражаю соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц", — подчеркнул он.

Скриншот

Как сообщалось, в результате российского ракетного удара по Киеву студия "5 канала" была повреждена уже во второй раз. Никто из сотрудников не пострадал. Студия разрушена, часть техники уничтожена, рабочие места разгромлены.

Офис «5 канала» подвергся разрушениям в результате вражеского обстрела
Студия разгромлена, часть оборудования уничтожена, рабочие места разгромлены
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