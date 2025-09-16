Правительство отметило наградами 15 работников ДТЭК

15 работников компании ДТЭК были отмечены правительственными наградами.

Об этом говорится в сообщени ДТЭК.

"Во Львове во время спортивных соревнований ветеранов российско-украинской войны "ТитаниUА" пятнадцать сотрудников ДТЭК Энерго получили высокие государственные и правительственные награды", – говорится в нем.

В частности, директор Приднепровской ТЭС Анатолий Боричевский получил почетное звание "Заслуженный энергетик Украины".

Также 10 работников были отмечены почетной грамотой Кабинета Министров Украины, а еще четверо были награждены благодарностью премьер-министра Украины.

"Поздравляем угольщиков, энергетиков и машиностроителей с заслуженными наградами! Вашу работу невозможно переоценить, ведь ваша энергия питает жизнь", – подчеркнули в ДТЭК.

Ранее президент Владимир Зеленский наградил нефтегазовую специалиста компании ДТЭК Юлию Игнаточкину орденом "За заслуги" III степени.