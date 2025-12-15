Права ребенка в семье: обнародована запись вебинара Фонда Рината Ахметова

В рамках программы "Сиротству – Нет!" Фонда Рината Ахметова состоялся вебинар "Защита прав ребенка: роль взрослых", посвященный тому, как взрослые могут распознавать ситуации риска и оперативно реагировать на возможные нарушения прав детей. В мероприятии приняли участие родители-воспитатели детских домов семейного типа, усыновители, приемные родители, опекуны и патронатные воспитатели из разных регионов Украины.

Видео дня

Прослушать вебинар можно на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.

Спикер вебинара, психолог и тренер Людмила Проценко, поделилась практическими рекомендациями, как взрослые могут создавать безопасную среду для детей, распознавать потенциальные риски и своевременно вмешиваться в ситуации, где могут нарушаться права детей-сирот и несовершеннолетних лиц с инвалидностью.

"Именно взрослые могут сделать все для детей, чтобы их права были соблюдены. Нельсон Мандела говорил, что ни одна страна и ни одно общество, которые не заботятся о своих детях, не могут претендовать на признание себя как нация. Я полностью согласна с этим известным правозащитником, потому что дети – это будущее нашей страны, и то, как мы будем заботиться о них, свидетельствует о том, какими людьми мы являемся", – отметила Людмила Проценко во время вебинара.

Участники получили методические материалы и инструменты, которые помогают эффективно оценивать потребности детей, предотвращать нарушения их прав и поддерживать гармоничное развитие.

Фонд Рината Ахметова также собрал основные советы по своевременному распознаванию рисков для защиты прав детей в семьях опеки и усыновления, озвученные во время тренинга.

Регулярно наблюдайте за ребенком – обращайте внимание на его поведение, внешний вид и физическое состояние.

Устанавливайте доверительный контакт – создавайте атмосферу безопасного общения, чтобы ребенок мог говорить о проблемах.

Реагируйте на сигналы риска немедленно – при подозрении на нарушение прав ребенка информируйте социальных работников или уполномоченные органы.

Используйте методические материалы и инструменты – они помогают оценивать потребности ребенка и предотвращать нарушения его прав.

Поддерживайте гармоничное развитие ребенка – обеспечивайте образование, доступ к медицинскому уходу, активности по интересам и безопасную среду.

Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок в Украине рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей нашли свои семьи.

Следите за новостями Фонда по ссылке.