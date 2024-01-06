С Рождеством: открытки, картинки и стихи для самых родных
Рождество обычно ассоциируется с уютом и теплом. Традиционно его считают семейным праздником, однако война внесла тяжелые коррективы в жизнь украинцев, и не все смогут собраться за праздничным столом.
Ожидание первой звезды, возвестившей о рождении Иисуса, является символом ожидания чуда и надежды на лучшее будущее. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для родных, которые сейчас не рядом.
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В светлый праздник Рождества пусть ваш дом наполнится теплом и уютом, пусть радость наполнит души, а любовь – сердца. И хотя сейчас разделяет нас расстояние, я искренне верю, что следующее Рождество мы встретим вместе, в мирной Украине. Желаю, чтобы надежда, вера и оптимизм помогали в принятии решений. Пусть каждый поступок обдуманным и мудрым, каждый шаг уверенным и смелым. Желаю вам здоровья крепкого, хорошего настроения и победы!
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Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
Вдома – в Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуємо, славлячи Христа!
Смачної куті вам! Веселого Різдва!
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Хай Різдво у вишиванці
Розбудить вас щасливо вранці!
І принесе у вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Та подарує Вам здоров’я.
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Сегодня одна из звезд сияет особенно ярко, ведь она возвещает о рождении Христа. Пусть сияние этой звезды защитит тебя от всех бед и тревог, пусть в сердце твоем живет вера и надежда. Пусть добрый ангел надежно бережет тебя от бед, помогая обретать счастье!
***
Із запахом узвару та куті,
Святвечір тихо входить до оселі.
Промінчики Різдвяної зорі,
Горять іскристі, золоті, веселі.
Народження Спасителя людей
Зоря яскрава з радістю віщує.
Прийшло величне свято до дверей,
Відкрийте, люди – кожен хай святкує!
Дванадцять страв, на покуті хлібець,
Зібралась за столом вже вся родина,
А біди всі хай зійдуть нанівець,
Щоб в мирі квітла наша Україна.
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Пусть ангел рождественский защищает всю семью! Пусть в доме царит мир, согласие и любовь, пусть дети растут добрыми и благодарными, а бедность никогда не постучается в вашу дверь. Мира и победы нам всем!
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Хай в році Новім, при святому Різдві,
всі мрії сповняться — давні й нові.
Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини
приносить додому приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса вітати,
хай вступлять з дарами й до вашої хати!
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Хай смачна кутя вам вдасться,
хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
мир вам в хату принесла.
Щоб весело і багато
провели Різдвяне свято!
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В Рождественский сочельник желаю тебе мира и добра, семейного тепла, чуткого сердца и искренней любви. Пусть высшие силы защищают от всех бед. Небесной благодати и доброй надежды!
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Рождество Христово – праздник, дарующий радость. Даже в сложные времена нужно не терять веры. Пусть сердце твое было согрето любовью и радостью. Пусть Рождество подарит тебе чудо, а яркая звезда осветит путь к счастью.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие интересные рождественские традиции есть в разных регионах Украины.
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