С Рождеством: открытки, картинки и стихи для самых родных

Рождество обычно ассоциируется с уютом и теплом. Традиционно его считают семейным праздником, однако война внесла тяжелые коррективы в жизнь украинцев, и не все смогут собраться за праздничным столом.

Видео дня

Ожидание первой звезды, возвестившей о рождении Иисуса, является символом ожидания чуда и надежды на лучшее будущее. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для родных, которые сейчас не рядом.

***

В светлый праздник Рождества пусть ваш дом наполнится теплом и уютом, пусть радость наполнит души, а любовь – сердца. И хотя сейчас разделяет нас расстояние, я искренне верю, что следующее Рождество мы встретим вместе, в мирной Украине. Желаю, чтобы надежда, вера и оптимизм помогали в принятии решений. Пусть каждый поступок обдуманным и мудрым, каждый шаг уверенным и смелым. Желаю вам здоровья крепкого, хорошего настроения и победы!

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

Вдома – в Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуємо, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

***

Хай Різдво у вишиванці

Розбудить вас щасливо вранці!

І принесе у вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов’ю

Та подарує Вам здоров’я.

***

Сегодня одна из звезд сияет особенно ярко, ведь она возвещает о рождении Христа. Пусть сияние этой звезды защитит тебя от всех бед и тревог, пусть в сердце твоем живет вера и надежда. Пусть добрый ангел надежно бережет тебя от бед, помогая обретать счастье!

***

Із запахом узвару та куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава з радістю віщує.

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди – кожен хай святкує!

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом вже вся родина,

А біди всі хай зійдуть нанівець,

Щоб в мирі квітла наша Україна.

***

Пусть ангел рождественский защищает всю семью! Пусть в доме царит мир, согласие и любовь, пусть дети растут добрыми и благодарными, а бедность никогда не постучается в вашу дверь. Мира и победы нам всем!

***

Хай в році Новім, при святому Різдві,

всі мрії сповняться — давні й нові.

Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини

приносить додому приємні новини!

Царі, що ітимуть Ісуса вітати,

хай вступлять з дарами й до вашої хати!

***

Хай смачна кутя вам вдасться,

хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

мир вам в хату принесла.

Щоб весело і багато

провели Різдвяне свято!

***

В Рождественский сочельник желаю тебе мира и добра, семейного тепла, чуткого сердца и искренней любви. Пусть высшие силы защищают от всех бед. Небесной благодати и доброй надежды!

***

Рождество Христово – праздник, дарующий радость. Даже в сложные времена нужно не терять веры. Пусть сердце твое было согрето любовью и радостью. Пусть Рождество подарит тебе чудо, а яркая звезда осветит путь к счастью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие интересные рождественские традиции есть в разных регионах Украины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.