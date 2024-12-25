Поздравления с Рождеством Христовым для защитников: лучшие пожелания и картинки

Украинцы празднуют Рождество, вспоминая давние традиции и делясь теплом и любовью со своими близкими. В этот особый день граждане выражают искреннюю благодарность защитникам, воюющим против российских интервентов.

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Для большинства наших защитников праздник проходит далеко от дома, так что теплые слова поддержки имеют для них особое значение. Поздравление с Рождеством для военных – это не только способ выразить благодарность, но и напомнить, что они всегда в наших мыслях и сердцах.

Стихи, пожелания и красивые картинки способны подарить немного радости и праздничного настроения тем, кто защищает нашу землю. OBOZ собрал лучшие поздравления, чтобы вы могли поделиться праздничными поздравлениями с нашими Героями.

Как поздравить с Рождеством военных в прозе

Уважаемые защитники Украины! От всего сердца поздравляем вас с праздником Рождества Христова! Ваша отвага и самоотверженность вдохновляют нас. Пусть мирное небо над родной землей станет лучшим подарком вам в эти праздничные дни. Желаем вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и скорой победы!

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Герои Украины! В этот светлый день мы с благодарностью вспоминаем о вашем подвиге. Ваша борьба за нашу свободу – лучший подарок для всей страны. Пусть Рождество Христово принесет в вашу жизнь тепло, свет и надежду.

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Дорогие воины! Благодарим вас за вашу службу и преданность. Пусть Рождественская звезда осветит ваш путь и приведет к победе. Желаем вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и возвращения домой с победой.

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Уважаемые защитники! Ваше мужество и стойкость поражают. Пусть Рождество Христово наполнит ваши сердца радостью и спокойствием. Пусть каждый из вас ощутит поддержку всего украинского народа.

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Герои нашего времени! Вы – настоящие рыцари, защищающие нашу землю. Пусть Рождество Христово принесет вам мир и покой. Пусть ваши семьи будут здоровы и счастливы.

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Дорогие воины! Мы низко кланяемся вашему подвигу. Ваша борьба за нашу свободу – лучший подарок для всех нас. Пусть Рождество Христово станет для вас днем отдыха и надежды.

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Уважаемые защитники! Пусть Рождество Христово принесет в вашу жизнь больше света, тепла и радости. Благодарим вас за все, что вы делаете для нашей страны.

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Герои Украины! Вы – наши ангелы-хранители. Пусть Рождество Христово оберегает вас и вашу семью. Желаем вам скорейшего возвращения домой.

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Дорогие воины! Пусть Рождественская звезда осветит ваш путь и приведет к победе. Мы верим в вас и в нашу общую победу.

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Уважаемые защитники! Вы – гордость нашей нации. Пусть Рождество Христово наполнит ваши сердца любовью и благодарностью. Желаем вам крепкого здоровья и счастья.

Смс поздравления для защитников с Рождеством

Христос родился! Пусть этот светлый праздник принесет вам покой в сердце, веру в победу и благодать Божию. Вы – наша гордость и сила!

Дорогие защитники, с Рождеством! Да хранит вас Господь, придает силы и хранит на каждом шагу. Спасибо вам за мирное небо!

Пусть ангелы-хранители всегда будут рядом, а Рождественская звезда освещает путь к победе. Счастливого Рождества, герои!

С праздником Рождества Христова! Мира вам, несокрушимой силы духа и тепла в сердце. Мы молимся о вас!

Пусть Божье благословение всегда будет с вами! Спасибо за ваше мужество и преданность. Христос родился!

Поздравляем с Рождеством, наши защитники! Пусть этот праздник наполнит вас верой, любовью и надеждой на счастливое завтра.

Пусть праздничные колокола Рождества принесут мир и радость в ваши души. Пусть Бог хранит вас и ваши семьи!

Дорогие воины, Христос родился! Пусть этот свет Рождества согревает вас даже в самые трудные моменты.

С Рождеством Христовым, несокрушимые герои! Пусть ваша отвага вдохновляет, а святая вера защищает. Вы – наша надежда!

Пусть каждая молитва в этот святой день придает вам силы и мужество. С Рождеством, защитники! Вы – наши ангелы-хранители.

Открытки с Рождеством для защитников

Ранее OBOZ.UA публиковал хорошие поздравления в стихах и прозе с Рождеством и со Сочельником.

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