С Сочельником и Рождеством Христовым: поздравления в стихах и прозе
Рождество – особый праздник. Это время, которое следует провести с самыми родными. Сочельник ассоциируется с семейным уютом и теплом. К сожалению, война внесла коррективы в жизнь украинцев и не все смогут собраться всей семьей за праздничным столом.
OBOZ.UA публикует искренние поздравления в стихах и прозе. Пусть Сочельник и ожидание первой звезды станут символом веры и надежды на лучшее будущее.
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Рождество Христово – праздник, дарующий радость. Даже в трудные времена нужно не терять веры. Пусть ваше сердце было согрето любовью и надеждой. Пусть Рождество подарит чудо, а яркая звезда осветит путь к счастью.
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Із запахом узвару та куті,
Святвечір тихо входить до оселі.
Промінчики Різдвяної зорі,
Горять іскристі, золоті, веселі.
Народження Спасителя людей
Зоря яскрава з радістю віщує.
Прийшло величне свято до дверей,
Відкрийте, люди – кожен хай святкує!
Дванадцять страв, на покуті хлібець,
Зібралась за столом вже вся родина,
А біди всі хай зійдуть нанівець,
Щоб в мирі квітла наша Україна.
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В Рождественский Сочельник желаю мира и добра, семейного тепла, чуткого сердца и искренней любви. Пусть высшие силы защищают от всех бед. Небесной благодати и доброй надежды! Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом.
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Зі святою вечерею
Щиро вас вітаю,
Благодаті Божої
Та добра бажаю.
Мрії хай збуваються,
Буде щастя в домі,
Хай здорові будуть
Рідні та знайомі.
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Поздравляю вас с самым светлым праздником года – Рождеством Христовым! Пусть эти праздничные дни принесут в ваш дом мир, радость, тепло и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, изобилия и осуществления всех ваших заветных мечтаний.
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Пусть Рождество Христово принесет в ваш дом тепло неизменную веру в лучшее будущее. Пусть этот день станет началом нового счастливого этапа вашей жизни. Желаю вам исполнения всех желаний и успехов во всех начинаниях. Пусть жизнь будет наполнена семейным уютом, радостными улыбками и искренними молитвами. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место любви, радости, надежды и веры. Пусть Господь оберегает вас от бед.
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Із святою вечерею вітаю,
Всіх земних благ бажаю.
Хай Господь від лиха береже,
Щастя і мир у дім принесе.
Хай вся ваша родина
Збереться за святковим столом,
Нехай Ангел-охоронець
Вкриє всіх своїм крилом.
***
Пусть звезда Рождества осветит ваш путь и приведет вас к осуществлению всех мечтаний. Желаю вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и много счастливых моментов. От всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, изобилия и веры, красоты души и взаимной любви.
***
Зі святою вечерею вітаю,
Хай Різдвяна зірка вас благославляє,
Нехай в родину щастя ллється,
Й усе задумане вдається.
Різдво до вас хай завітає,
Добром і миром осяває.
***
Святвечір дарує родинне тепло,
Бажаю щоб завжди у вас це було:
Оселя, в якій владарює любов,
Здоров’я, що значно дорожче обнов,
Близькі щирі друзі, успішна робота,
Добробут і злагода, ласка й турбота.
***
Під обрусом – сіно,
На обрусі – свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
***
Сегодня одна из звезд сияет особенно ярко, ведь она возвещает о рождении Христа. Пусть сияние этой звезды защитит тебя от всех бед и тревог, пусть в сердце твоем живет вера и надежда. Пусть добрый ангел надежно бережет тебя от бед, помогая обретать счастье!
***
Покличе усіх до святої вечері –
Колядка весела вже стукає у двері,
Звіщає повсюди добру новину,
У кожну оселю, в кожну родину,
Христос народився – радіємо щиро,
Благослови Господи Україну миром,
Дай країні розцвісти, щасливо зажити,
Дай нам Господи тебе повіки славити!
***
Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
Вдома – в Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуємо, славлячи Христа!
Смачної куті вам! Веселого Різдва!
***
В светлую и магическую Рождественскую ночь сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю вас с Рождеством и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а судьба дарила приятные сюрпризы. Мирного неба, покоя и счастливого будущего!
***
Поздравляю с самым светлым праздником – с Рождеством! Пусть в вашей семье царит мир, согласие и любовь, пусть дети растут добрыми и благодарными, а бедность никогда не постучается в вашу дверь. Желаю богатства, гармонии, семейного уюта. И пусть ангел рождественский защищает вашу семью!
***
В Рождественский Сочельник от всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, изобилия и веры, красоты души и взаимной любви!
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