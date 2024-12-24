С Сочельником и Рождеством Христовым: поздравления в стихах и прозе

Рождество – особый праздник. Это время, которое следует провести с самыми родными. Сочельник ассоциируется с семейным уютом и теплом. К сожалению, война внесла коррективы в жизнь украинцев и не все смогут собраться всей семьей за праздничным столом.

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OBOZ.UA публикует искренние поздравления в стихах и прозе. Пусть Сочельник и ожидание первой звезды станут символом веры и надежды на лучшее будущее.

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Рождество Христово – праздник, дарующий радость. Даже в трудные времена нужно не терять веры. Пусть ваше сердце было согрето любовью и надеждой. Пусть Рождество подарит чудо, а яркая звезда осветит путь к счастью.

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Із запахом узвару та куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава з радістю віщує.

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди – кожен хай святкує!

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом вже вся родина,

А біди всі хай зійдуть нанівець,

Щоб в мирі квітла наша Україна.

***

В Рождественский Сочельник желаю мира и добра, семейного тепла, чуткого сердца и искренней любви. Пусть высшие силы защищают от всех бед. Небесной благодати и доброй надежды! Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом.

***

Зі святою вечерею

Щиро вас вітаю,

Благодаті Божої

Та добра бажаю.

Мрії хай збуваються,

Буде щастя в домі,

Хай здорові будуть

Рідні та знайомі.

***

Поздравляю вас с самым светлым праздником года – Рождеством Христовым! Пусть эти праздничные дни принесут в ваш дом мир, радость, тепло и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, изобилия и осуществления всех ваших заветных мечтаний.

***

Пусть Рождество Христово принесет в ваш дом тепло неизменную веру в лучшее будущее. Пусть этот день станет началом нового счастливого этапа вашей жизни. Желаю вам исполнения всех желаний и успехов во всех начинаниях. Пусть жизнь будет наполнена семейным уютом, радостными улыбками и искренними молитвами. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место любви, радости, надежды и веры. Пусть Господь оберегает вас от бед.

***

Із святою вечерею вітаю,

Всіх земних благ бажаю.

Хай Господь від лиха береже,

Щастя і мир у дім принесе.

Хай вся ваша родина

Збереться за святковим столом,

Нехай Ангел-охоронець

Вкриє всіх своїм крилом.

***

Пусть звезда Рождества осветит ваш путь и приведет вас к осуществлению всех мечтаний. Желаю вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и много счастливых моментов. От всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, изобилия и веры, красоты души и взаимной любви.

***

Зі святою вечерею вітаю,

Хай Різдвяна зірка вас благославляє,

Нехай в родину щастя ллється,

Й усе задумане вдається.

Різдво до вас хай завітає,

Добром і миром осяває.

***

Святвечір дарує родинне тепло,

Бажаю щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров’я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота.

***

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

***

Сегодня одна из звезд сияет особенно ярко, ведь она возвещает о рождении Христа. Пусть сияние этой звезды защитит тебя от всех бед и тревог, пусть в сердце твоем живет вера и надежда. Пусть добрый ангел надежно бережет тебя от бед, помогая обретать счастье!

***

Покличе усіх до святої вечері –

Колядка весела вже стукає у двері,

Звіщає повсюди добру новину,

У кожну оселю, в кожну родину,

Христос народився – радіємо щиро,

Благослови Господи Україну миром,

Дай країні розцвісти, щасливо зажити,

Дай нам Господи тебе повіки славити!

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

Вдома – в Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуємо, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

***

В светлую и магическую Рождественскую ночь сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю вас с Рождеством и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а судьба дарила приятные сюрпризы. Мирного неба, покоя и счастливого будущего!

***

Поздравляю с самым светлым праздником – с Рождеством! Пусть в вашей семье царит мир, согласие и любовь, пусть дети растут добрыми и благодарными, а бедность никогда не постучается в вашу дверь. Желаю богатства, гармонии, семейного уюта. И пусть ангел рождественский защищает вашу семью!

***

В Рождественский Сочельник от всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, изобилия и веры, красоты души и взаимной любви!

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