Поздравления с Последним звонком: красивые пожелания и смс

Последний звонок - особый праздник для школьников, учителей и родителей. Это трогательный момент, символизирующий завершение учебного года и начало нового этапа в жизни. Для одних это старт летних каникул, для других - прощание со школой навсегда.

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OBOZ.UA собрал лучшие поздравления, красивые смс и картинки, чтобы сделать этот праздник еще ярче. Поздравьте своих близких с Последним звонком искренне и красиво.

Поздравления с Последним звонком учителю своими словами

Уважаемый(ая) учитель! Поздравляем Вас с Последним звонком! Спасибо за вашу заботу, терпение и знания, которые вы ежедневно передавали нам. Вы стали не только наставником, но и поддержкой в сложные моменты. Желаем вам отдыха, вдохновения и благодарных учеников в будущем!

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С Последним звонком, дорогой(ая) учитель! Благодаря вам этот учебный год был наполнен знаниями, мудростью и добротой. Ваш вклад в наше будущее неоценим. Пусть летний отдых подарит вам силы и вдохновение для новых свершений!

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Спасибо вам за каждый урок, за каждое доброе слово, за веру в нас, даже когда мы сами сомневались. Вы - настоящий пример человечности и профессионализма. С праздником Последнего звонка! Пусть впереди ждут только приятные события и счастливые мгновения!

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Поздравляем Вас с завершением учебного года! Вы ежедневно вкладывали в нас не только знания, но и частичку своей души. Спасибо за терпение, мудрые советы и искренность. Желаем вам здоровья, радости и удовольствия от вашего благородного труда.

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Уважаемый(ая) учитель, с Последним звонком! Спасибо, что были с нами на протяжении этого непростого, но такого важного года. Вы научили нас не только предмету, но и быть ответственными, смелыми и добрыми. Пусть ваш труд всегда будет по достоинству оценен!

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С праздником Последнего звонка, наш дорогой учитель! Вы - человек, который помогал нам расти, мечтать и становиться лучше. Спасибо за каждый день, проведенный рядом с нами. Желаем вам тепла, счастья и благодарных сердец вокруг!

СМС-поздравления учителю с Последним звонком

Спасибо за знания, терпение и вдохновение. С Последним звонком!

С праздником Последнего звонка! Ваш труд бесценен. Спасибо за все, что вы нам дали!

Поздравляем с Последним звонком! Пусть следующий учебный год будет таким же плодотворным и интересным.

Спасибо, учитель, за каждый урок и мудрость! С Последним звонком! Желаем хорошего отдыха.

С Последним звонком, дорогой учитель! Ваши уроки навсегда останутся в наших сердцах.

Сердечные поздравления с Последним звонком! Вы - настоящий мастер своего дела. Успехов во всем!

Спасибо за ваше терпение и преданность! С Последним звонком, наш дорогой учитель!

С праздником! Пусть Последний звонок принесет только приятные воспоминания. Спасибо за ваши старания!

Поздравляем с завершением учебного года! Вы сделали его незабываемым. С Последним звонком!

Почет и благодарность Вам, учитель! С последним звонком!

Поздравления с Последним звонком для учеников своими словами

Поздравляю с Последним звонком! Вы прошли еще один важный этап в своей жизни. Помните, что все знания, которые вы получили, — это ваш фундамент для будущего. Наслаждайтесь летом и набирайтесь сил для новых свершений!

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Дорогие ученики, поздравляю вас с праздником Последнего звонка! Этот день - это не только завершение обучения, но и начало новых возможностей. Не бойтесь мечтать, искать себя и покорять новые вершины!

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С Последним звонком вас, друзья! Вы большие молодцы, что выстояли этот учебный год. Каждый из вас стал немного мудрее и сильнее. Отдыхайте, набирайтесь впечатлений и будьте готовы к новым открытиям!

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Поздравляю всех с Последним звонком! Это был год вызовов, но и год побед. Помните, что самое главное - это верить в себя и не сдаваться. Хорошего вам и спокойного лета и успехов во всем!

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Искренне поздравляю с Последним звонком! Пусть этот день станет прекрасным началом незабываемых летних приключений. Вы много работали, теперь время отдыхать и наслаждаться каждым мгновением. Горжусь вами!

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С праздником Последнего звонка, дорогие ученики! Сегодня вы перелистываете еще одну страницу школьной жизни. Желаю вам найти свой путь, идти к своим целям и никогда не останавливаться на достигнутом. Веселых каникул!

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Поздравляю вас, дети, с Последним звонком! Пусть звонок известит о счастливом завершении этого учебного года и откроет двери к яркому лету. Отдыхайте, набирайтесь энергии и будьте счастливы!

Картинки поздравления с Последним звонком

На OBOZ.UA вы найдете советы, какую прическу выбрать на Последний звонок в школу.

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