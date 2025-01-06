Поздравления с Крещением: искренние пожелания, открытки и видео

Наступил светлый праздник – Крещение Господне. Это прекрасная возможность собраться за большим столом и провести время в кругу самых родных. Крещение издавна считалось семейным праздником. Накануне, на Крещенский Сочельник, готовили "голодную" кутью и постные блюда, а после ужина шли в церковь святить воду. Украинцы в третий раз встречают зимние праздники в условиях полномасштабной войны. К сожалению, не все в этот день могут быть рядом с родными.

Видео дня

OBOZ.UA публикует добрые и искренние поздравления, открытки и видео. Искренние слова принесут тепло и хорошее настроение.

***

Со светлым праздником, с Крещением Господним! Пусть святая вода очистит помыслы, дарит здоровье и наполнит душу Божьей благодатью. Желаю, чтобы на жизненной дороге встречались только добрые люди, а судьба всегда проявляла благосклонность. Пусть под церковный звон из вашей души уйдут все обиды и тревоги. Пусть в дом войдут вера, покой и добро. И пусть святое Богоявление убережет и всех бед.

***

Поздравляю с праздником Крещения! Пусть в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлого пути в вашей жизни, чтобы никакие препятствия не могли помешать. Любите и цените все, что у вас есть. С праздником!

***

Нехай Господнє Хрещення у хату

принесе вам щастячка багато,

Розбурхає у кожному надії,

А щастям та добром весь дім засіє,

Нехай водиця вас окропить любов’ю,

А діточкам та дорослим подарує здоров’я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

От всей души поздравляю со светлым христианским праздником Крещением. Этот праздник символизирует очищение от всего неискреннего и недоброго. Пусть этот день откроет двери для новых светлых начинаний. Христос крещается! Желаю, чтобы вы, умываясь святой водой, смыли с себя все плохое, все лишнее, согрели душу и тело. Пусть светлый праздник подарит вам крепкое здоровье и ясные, чистые мысли.

***

Поздравляю с Крещением Господним! Пусть Святой Дух хранит вас и благословит на добрые дела, а капли хрустальной освященной воды, укрепят веру, надежду любовь, и дадут уверенности в завтрашнем дне.

***

В светлый день Крещения Господня я желаю добра и покоя. Пусть душевное тепло согревает вас даже в самые сильные морозы. Пусть дома всегда царит гармония. Добрых мыслей, заботы, поддержки близких людей, преданных друзей. Желаю никогда не отчаиваться, не сомневаться, не знать бед.

***

Поздравляю с Крещением! Любовь желаю, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет изобилие, пусть печаль, тревоги и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда придавала сил.

***

Потріскує міцний мороз,

Із льоду хрест посеред снігу,

В Йордані охрестивсь Христос,

З’явившись у годину тиху.

Нехай освячена вода

Зцілить тіла і душі ваші,

І Ви в святковий день прийміть

Вітання найщиріші наші.

***

У святковий морозний день

Я з Хрещенням вітаю Вас!

Хай Господь завжди береже

І благодать дає повсякчас.

Миру, любові, світла, тепла,

Радості, щастя, здоров’я, достатку.

Щоб тіло було міцне, як вода,

Лиш гості хороші заходили в хату!

***

Поздравляю с Крещением Господним! Желаю божественной благодати, мирного неба над головой, добра и тепла в семье и ощущения присутствия божественной помощи в любых начинаниях.

***

Поздравляю с Крещением Господним! Желаю здоровья, и да хранит тебя Бог каждый день и каждый час. Пусть сердце всегда будет чистым и светлым, а душа сияет от чистой веры. Пусть всегда сторицей возвращается сделанное добро.

***

З Хрещенням Господнім вас!

Світлих дум вам у цей час,

Миру, щастя та тепла,

Віра в серці щоб була!

В свято радісне святе

Хай здійсниться усе те,

Що у мріях та думках.

Успіх буде хай в руках!

***

Святой водой в Крещение Господне смываем с души и сердца все горе, печали и невзгоды. Я желаю вам в этот светлый праздник крепкой любви, здоровья. Желаю, чтобы Божья благодать во всем вам помогал, а ангелочек направляет, защищает, умножает веру и надежду! Поздравляю с Крещением!

***

В январский день, в Крещение Господне, я желаю, чтобы холодная вода смыла с вас горе, печаль и все проблемы. Что бы ни случилось в вашей жизни, пусть Господь вас хранит и оберегает, а также – одаряет счастьем, здоровьем, силой веры и бодростью!

***

З Водохрещам вас сердечно

В день січневий я вітаю,

Вам бадьорості і сили

В свято від душі бажаю.

Мир живе нехай у серці,

І здоровим дух і тіло,

Хай збуваються всі мрії

І успішним буде діло.

***

З Хрещенням вітаю, хай щастить!

Хай водичка змиє, що болить,

Підуть за водою хай незгоди,

Хай відчує серденько свободу.

Буде свято щирим хай й веселим,

Рідні хай зберуться у оселі,

Радості, натхнення вам й достатку,

На роботі – ідеального порядку!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Киеве подготовили места для купания на Крещение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.