Крещение 2025: где в Киеве подготовили места для купания и будут дежурить спасатели

В Киеве жителей и гостей города, которые решили купаться в водоемах на Крещение, призвали соблюдать правила безопасности. На местах будут дежурить спасатели и медики.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Праздник будут отмечать в понедельник, 6 января.

"Призываем киевлян и гостей столицы, решивших купаться в водоемах на Крещение, соблюдать правила безопасности. Городские власти рекомендуют отказаться от участия в массовых мероприятиях и соблюдать ограничения, действующие во время военного положения", – говорится в сообщении.

Для безопасности граждан в Киеве 6 января организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на следующих локациях:

озеро Вербное;

Оболонский остров;

пляжи "Детский", "Венеция", "Центральный", "Тельбин", "Троещина", "Радуга", "Пуща-Водица", "Наталка", "Галерный", "Веселка".

Кроме того, в КП "Плесо" отметили, что пляжи и водоемы столицы регулярно проверяют на соответствие санитарным нормам. Для минимизации рисков травмирования водолазы предприятия обследовали дно водоемов на всех локациях.

В КП "Киевский метрополитен" проинформировали, что на станции метро "Гидропарк" временно откроют вестибюль № 2, который сейчас закрыт. Он (в направлении станции "Левобережная") будет работать 6 января с 10:00 до 17:00. В то же время вестибюль № 1 будет функционировать в обычном режиме – с 05:39 до 22:34.

Как сообщал OBOZ.UA, в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты церковных праздников. Верующие теперь будут праздновать Крещение Господне 6 января.

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