Повреждено депо, кассы не работают: выяснились последствия удара РФ по железнодорожному вокзалу в Сумах. Фото

В результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Сумах в ночь на 31 октября повреждено пассажирское депо и вокзальное оборудование. Кассы не работают, но билеты приобрести можно.

О последствиях вражеского обстрела города сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram. Он показал, как выглядит железнодорожный вокзал после атаки РФ.

По словам Григорова, после массированного удара российских террористов по Сумской громаде повреждена железнодорожная инфраструктура: пострадали кассы, пассажирское депо и вокзальное оборудование.

Однако железная дорога функционирует, поезда отправляются по графику.

"Кассы временно не работают, но билеты на поезда дальнего следования можно приобрести онлайн через официальные сервисы "Укрзализныци". На пригородные рейсы – непосредственно у проводников. Поезда отправляются по графику", – сообщил глава ОВА.

Также Григоров рассказал, что для ликвидации последствий атаки и обеспечения стабильной работы вокзала привлекли специалистов "Укрзализныци" из других регионов.

"Наши железнодорожники – сильные и ответственные. Несмотря на все, продолжают работать для людей. Спасибо за вашу работу", – подчеркнул глава ОВА.

Россия продолжает террор Сум

Утром 30 октября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. Один из дронов-камикадзе попал по автозаправочной станции. Мощный взрыв вызвал пожар и значительные разрушения окружающих зданий.

В результате атаки четыре человека получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести.

Ночью 31 октября российские террористы нанесли удары по жилому сектору и инфраструктуре Сум. Попали по многоэтажке, там вспыхнул пожар, горел также объект инфраструктуры.

Ранения получили 15 человек, четверо из них – дети.

Также российские "шахеды" атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской области. В результате ударов повреждены вагоны и депо "Укрзализныци".

Это депо обеспечивает ежедневное сообщение с Сумами и всем регионом. Там готовят к рейсу вагоны и проводят их технический осмотр.

Массированный налет "Шахедов" уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда Сумы-Киев. Работников заблаговременно перевели в укрытие, поэтому никто не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября российские террористы атаковали пассажирский микроавтобус на Сумщине. Российский дрон попал прямо в гражданский транспорт, который двигался в сторону областного центра. По предварительным данным, пять человек получили ранения, среди них – несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

