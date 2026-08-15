Могут ли представители ТЦК и полиции войти в квартиру без согласия владельца: объяснение

Действующее законодательство Украины разрешает представителям территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручать повестки по месту жительства военнообязанных. Однако сам факт визита не означает, что сотрудники ТЦК или полиции имеют право беспрепятственно заходить в частный дом или квартиру.

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Правовые границы их полномочий четко регулируются Конституцией Украины, Уголовным процессуальным кодексом и Постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Кто имеет право вручать повестку по адресу проживания

Согласно пунктам 35 и 36 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, оповещение граждан по месту жительства является полностью законным.

Вручать повестки на дому имеют право представители ТЦК и СП, участники специальных групп оповещения, должностные лица органов местного самоуправления, председатели правления ОСМД или жилищных кооперативов.

Обязан ли гражданин открывать дверь

Законодательство не содержит норм, обязывающих граждан открывать дверь сотрудникам ТЦК или предоставлять им доступ в помещение. Желание вручить повестку не дает представителям ведомств права требовать входа в жилье или проникать в него силой.

Согласно статье 30 Конституции Украины и статье 233 УПК Украины, жилье гражданина неприкосновенно. Никто не имеет права войти в дом без добровольного согласия проживающего или без мотивированного решения суда.

Правомочна ли полиция зайти в дом вместе с ТЦК

Присутствие сотрудников полиции при вручении повесток также не меняет установленный правовой режим. Ни Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни Постановление №560 не наделяют полицию полномочиями обеспечивать доступ в жилье для целей мобилизационного оповещения.

Законные исключения, позволяющие правоохранителям проникнуть в помещение без решения суда, строго ограничены. К ним относятся исключительно неотложные случаи: спасение жизни людей, спасение имущества, непосредственное преследование лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступления. Проведение мобилизационных мероприятий или вручение повестки к этим исключениям не относятся.

Что делать при попытке незаконного проникновения

Право вручения повестки по адресу проживания и право входа в жилье относятся к разным правовые понятиям. Если представители ТЦК, полиции или любые другие лица пытаются силой проникнуть в дом, ломают дверь или перелезают через ограждение, такие действия подпадают под нарушение конституционных прав. В подобной ситуации следует незамедлительно вызывать полицию по номеру 102 для фиксации правонарушения.

Напомним, в социальных сетях распространяются панические слухи о том, что с 1 сентября 2026 года все военнообязанные в Украине автоматически потеряют бронирование от призыва. Поводом для тревоги стало постановление Кабинета Министров № 692.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство, вероятно, пока не будет приостанавливать бронирование военнообязанных через приложение Дія, хотя ранее именно такой сценарий активно обсуждался во время подготовки реформы. Кабинет министров решил отложить этот вопрос, а все предыдущие планы по приостановке онлайн-сервиса на данный момент утратили актуальность.

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