Потеряли дочь и внуков: история семьи из Черниговщины в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Дочь и внуки Галины и Игоря Болтушкиных взорвались на мини и сгорели на глазах отца. Он сам делал гроб для мальчиков. Хоронить самых родных пришлось под страшными обстрелами. Историю о своей утрате неутешные родители доверили Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Оксана, дочь Галины и Игоря, приехала в родительское село Красное, что на Черниговщине в первый день полномасштабной войны. Приехала не сама, а вместе с детьми – 8-летним Данилой и 14-летним Богданом.

"Мы живем под лесом, как на окраине. У нас с двух сторон болото и каналы. Думали, что здесь будет безопаснее", - рассказывает Галина.

Вместо этого семья оказалась в ловушке: вражеские колонны стояли в 10 км от Красного. Лес постоянно простреливался так, что деревянный дом ходуном ходил.

"Мы не боялись градов, потому что у нас с трех сторон лес, он теперь весь иссечен. Гораздо страшнее были мины. И самолет. Он всегда в 5 утра летел бомбить все", — уточняет Игорь.

Вечер 4 марта 2022 года супруги вспоминают, как один из самых теплых, проведенных вместе. Тогда Оксана зажгла две большие свечи и читала всем вслух свою любимую книгу - "Алиса в стране чудес". А ночью начался ад...

Из-за стресса и недосыпа Оксана не хотела садиться за руль — боялась, что в дерево врежется. Тем не менее она решилась собрать обессиленных от хронического потрясения мальчиков и попросила своего отца проехать вместе с ними до конца села… О произошедшей дальше трагедии узнайте по ссылке.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.