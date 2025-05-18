Потеряла ориентировку и заблудилась на Говерле: прикарпатские спасатели помогли туристке из Львова. Фото

На Ивано-Франковщине спасатели помогли туристке из Львова, которая заблудилась на Говерле. Девушка во время спуска с горы потеряла ориентировку и обратилась за помощью к чрезвычайникам.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Там обнародовали фотографии "операции" по спасению и напомнили о правилах безопасности во время прогулок в горы.

"Жительница города Львов во время спуска с г. Говерла потеряла ориентировку, заблудилась, и нуждалась в помощи спасателей. Ворохтянские горные спасатели прибыли к гражданке 2006 г.р. и сопроводили ее к спортивной базе "Заросляк", – говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают путешественников всегда проверять прогноз погоды перед выходом в горы, не отправляться в путешествия в одиночку, выбирать маршруты в соответствии с собственным уровнем подготовки, а также иметь при себе надлежащее снаряжение и средства связи.

Напомним, в конце апреля четверо граждан Украины пересекли границу с Румынией через Южную Мармарощину и заблудились в горах. После поисковой операции "туристов" передали сначала медикам, а затем в соответствующие органы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь жителю Киева. 21-летний турист сутки блуждал на высокогорье Украинских Карпат.

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