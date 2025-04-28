'Операция длилась всю ночь': в горах Румынии нашли и спасли четырех украинцев

Четверо граждан Украины пересекли границу с Румынией через Южную Мармарощину и заблудились в горах. После поисковой операции в ночь на 28 апреля и утром в понедельник туристов передали сначала медикам, а затем в компетентные органы.

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Об этом сообщает портал digi24. Директор Государственной службы горного спасения округа Марамуреш Дан Бенга уточнил, что спасатели сначала обнаружили троих украинцев, а во время их поиска пришел вызов от еще одного.

"Трех граждан Украины, 21, 26 и 40 лет, нашли примерно через шесть с половиной часов. У одного поднялась температура, вероятно, из-за физического истощения, а у другого украинца была инфицированная и отечная рана двухдневной давности на правой руке", – пояснил он.

По его словам, спасенным была оказана первая медицинская помощь. Впоследствии один из них был госпитализирован для обследования и лечения, а остальных двоих взяли под контроль компетентные органы "для проведения процедур, назначенных в таких случаях".

Пока же спасатели вместе со своими коллегами из пограничной полиции подводили итоги операции, поступил запрос об экстренной помощи другому украинцу – 34-летнему мужчине, который заблудился в горах Марамуреш, "имеет перелом нижней конечности и больше не может двигаться, нуждаясь в специализированной помощи".

Этого гражданина румынские спасатели искали более пяти часов, поскольку он не следовал указаниям оставаться на месте, откуда были переданы координаты. Как оказалось, у него не было никаких проблем со здоровьем, поэтому его тоже передали компетентным органам.

Представитель Государственной службы горного спасения отметил, что обе операции по спасению граждан Украины проводились при поддержке пограничной полиции из нескольких приграничных с Украиной населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2024 года румынские пограничники обнаружили в заснеженных горах тело украинца, незаконно пересекшего границу. Еще нескольких мужчин, которые были с ним, задержали.

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