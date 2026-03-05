Потеряете урожай: что нельзя сажать возле чеснока

Чеснок часто считают неприхотливой огородной культурой, которая может расти почти в любых условиях. На самом же деле это растение очень чувствительно к тому, какие культуры растут рядом с ним.

Из-за неправильного соседства листья начинают желтеть, растения слабеют, а головки формируются мелкими и рыхлыми. OBOZ.UA рассказывает, какие культуры лучше держать подальше от грядки с чесноком.

Растения, которые не стоит сажать рядом с чесноком

Бобовые культуры

Фасоль и горох относятся к растениям, которые активно обогащают почву азотом. Хотя для многих культур это полезно, чеснок избыток азота переносит плохо. В таких условиях его корневая система может ослабевать, а листья начинают желтеть. В результате формируются мелкие головки, а иногда растения даже загнивают.

Капуста и другие крестоцветные

Капуста, редька, брокколи и другие представители семейства крестоцветных активно потребляют из почвы кальций и серу. Именно эти элементы необходимы чесноку для формирования плотных, крупных головок. Когда рядом растет капуста, чеснок часто развивается медленнее и дает значительно более слабый урожай.

Огурцы

Огурцы нуждаются в обильном поливе и постоянно влажной почве. Для чеснока же избыток влаги нежелателен, ведь он может вызвать загнивание корней. Кроме того, огурцы активно забирают из почвы калий, который важен для нормального роста чеснока.

Клубника

Клубника и чеснок конкурируют за одинаковые питательные вещества. Когда эти культуры растут рядом, почва быстро истощается. Из-за недостатка микроэлементов чеснок формирует тонкие стебли, мелкие головки и хуже сохраняется после сбора.

Спаржа

Спаржа имеет мощную и глубокую корневую систему, которая активно поглощает минеральные вещества из почвы. Из-за этого другим растениям рядом может не хватать питательных элементов. Чеснок в такой среде растет слабо, а иногда даже не формирует полноценных головок.

Благоприятные соседи для чеснока

К счастью, существует много растений, рядом с которыми чеснок чувствует себя хорошо. Он хорошо растет рядом с морковью, свеклой, томатами, перцем, луком, салатом и различными видами зелени.

Такое соседство даже имеет дополнительные преимущества. Чеснок выделяет вещества, которые отпугивают некоторых вредителей, поэтому может частично защищать другие культуры на грядке.

