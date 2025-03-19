'Потепление уже на пороге': синоптик дала прогноз погоды на четверг. Карта

В четверг, 20 марта, осадков по всей территории Украины не ожидается. Температура воздуха начнет повышаться, однако в восточных регионах и Закарпатье еще будет прохладно.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что потепление уже на пороге.

"Завтра, 20 марта, в День весеннего равноденствия, в Украине температура воздуха в течение дня повысится до +9+13 градусов. Свежий воздух еще задержится в восточных областях Украины и, что немного странно, на Закарпатье, завтра днем там ожидается +7+9 градусов", – говорится в сообщении.

Синоптик подчеркнула, что сильный ветер наконец-то утихнет и его северо-западные и западные порывы будут в четверг, 20 марта, минимальными. Однако в темное время суток столбики термометров опустятся ниже нуля, ночной воздух еще даст о себе знать небольшими минусами.

Погода в Киеве

В столице ожидается солнечная погода. В ночь на 20 марта Диденко прогнозирует небольшой мороз, в пределах 0–2 градусов, "а вот завтра днем столбики термометров весело погонят до +10 градусов ". Ветер будет преобладать северо-западный, слабый.

"Киевляне, для лучшей планировки дел: из ближайшей теплой перспективы выпадет один день с кратковременным похолоданием до +5 градусов, да еще с дождем в понедельник, 24 марта", – рассказала синоптик и добавила, что в скором времени умеренное потепление возобновится.

Напомним, по словам Наталки Диденко, 19 марта, в Украине будет еще преобладать холодная погода, но уже с четверга, 20 марта, начнет теплеть. К концу недели волна потепления охватит всю Украину, температура воздуха поднимется до +8...+14 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что в марте прогнозировать погоду сложно, поскольку это переходный месяц между холодным и теплым сезоном.

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