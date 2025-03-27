Потепление местами до 20 градусов: синоптики дали прогноз погоды на четверг

В четверг, 27 марта, в Украине спокойную погоду будет продолжать определять умеренно теплая воздушная масса. В частности, на юго-западе страны днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Отмечается, что кое-где воздух прогреется до 20°С тепла.

"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на юго-западе страны, Волыни и Ровенской области утром и днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в восточных областях местами туман", – говорится в сообщении синоптиков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, на юге страны 4-9°С. Днем 11-16°С, в Закарпатье, в южных областях и Крыму 15-20°С.

В Киеве и области в четверг, 27 марта, погода будет облачной с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 11-16°С. В Киеве ночью 2-4°С тепла, днем около 15°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на фоне значительного и, как ожидается, уже стабильного потепления местные власти в некоторых регионах начали объявлять о завершении отопительного сезона. Да, официальное отключение отопления уже произошло в Херсоне и Киеве. О решении закончить "зиму" заявили и во Львове. На очереди – Луцк, Черновцы, другие облцентры и более мелкие населенные пункты.

Напомним, что весна в Украине продолжает играть с температурой: в четверг, 27 марта, будет тепло, но не везде. Кроме того, в некоторых регионах ожидается дождь.

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