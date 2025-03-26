'Градусы будут скакать то вверх, то вниз': синоптик дала прогноз на четверг и предупредила о 'сюрпризах'. Карта

Весна в Украине продолжает играть с температурой: в четверг, 27 марта, будет тепло, но не всюду. Кроме того, в некоторых регионах ожидается дождь.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Так, в большинстве областей воздух прогреется до +12…+17 градусов.

Исключением станут западные регионы и прибрежные районы, где температура будет несколько ниже – около +10…+13 градусов.

Дожди разной интенсивности ожидаются в западных и северных областях, а больше осадков выпадет на Черновицкую область. Влагу в этот регион принесет южный циклон. Также возможны дожди в Одесской и Луганщине. На остальных территориях осадки не ожидаются.

В Киеве завтра будет тепло – около +15 градусов, вероятность дождя невысока.

Диденко отметила, что температура в ближайшие дни будет то повышаться, то спадать.

"То есть вы поняли – если на улице завтра +15 градусов, это не значит, что послезавтра будет +20 градусов. Периоды с похолоданием ожидаются и в скором времени", – резюмировала синоптика.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в некоторых регионах объявили о завершении отопительного сезона. Официальное отключение отопления уже произошло в Херсоне. Также батареи досрочно отключали во Львове, правда, временно и днем. О решении закончить "зиму" заявили 23 марта и в Киеве – отключение тепла было назначено на 24 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!