Потепление до +31 без осадков: синоптики дали прогноз погоды на среду, 13 сентября

В среду, 13 сентября, в Украине ожидается потепление. Температура воздуха кое-где прогреется до +31 градуса, осадков не предполагается.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Да, по Украине ожидается переменная облачность.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +8…+13 градусов. На западе Украины будет теплее, там температура удержится на уровне +12…+17 градусов тепла.

Днем на большинстве территории Украины воздух прогреется до +23…+28. На западе будет еще теплее, иногда температура будет достигать +31 градуса. На востоке нашего государства будет прохладнее +19…+24 градуса.

В Киевской области в среду прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью удержится на уровне +8…+13 градусов, днем +23…+28.

В столице ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28.

Напомним, что синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!