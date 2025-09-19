Потепление до 27 градусов и сухо: синоптики назвали единственный регион, где в субботу пройдут дожди

В Украине первый выходной на этой неделе – суббота, 20 сентября, – пройдет с относительно теплой погодой и без дождя. Небольшие осадки синоптики прогнозируют только в восточных и Сумской областях.

Какой будет погода в субботу, 20 сентября

Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что в субботу ожидается переменная облачность, ветер – западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду. Прогноз опубликован на сайте УкрГМЦ.

В Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областях в течение ночи и дня возможен незначительный дождь.

В среднем по Украине температура ночью достигнет +10...+15, днем +19...+24 градусов. Однако на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области воздух прогреется до 27.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Харьковской, Николаевской, Одесской областях.

На Киевщине и в городе Киеве тоже ожидается переменная облачность и сухая погода. Ветер будет северо-западным, 7-12 метров в секунду.

Температура по области ночью +10...15, днем +19...24. В столице ночью +11...+13, днем +20...22 градуса.

