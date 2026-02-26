Посоветовали "носить наушники": украинской семье с ребенком, у которого панические атаки из-за войны, отказали в убежище в Британии

В правительстве Великобритании вспыхнул скандал, связанный с украинскими беженцами. Украинской семье, которая имеет ребенка с паническими атаками, было отказано в предоставлении жилья.

Об этом сообщает британский телеканал SkyNews. Согласно письму Министерства внутренних дел Великобритании, которое получила семья, они могут переехать в относительно безопасные регионы Украины, несмотря на четыре года войны, а их дочери следует носить вакуумные наушники.

Скандал в Великобритании

Семьи апеллируют к ведомству тем, что даже эти территории регулярно подвергаются российским ударам, и обращаются к заявлению Управления Верховного комиссара ООН, которое в прошлом году заявило, что ни один украинский регион больше не является полностью безопасным после удара по Тернополю.

Одна из матерей рассказала, что уехала из Украины на второй день войны вместе с пятью детьми. У ее дочери-подростка после пережитого были панические атаки.

В отказе британского ведомства говорилось, что после переселения в отдаленные регионы Украины эти проблемы "не достигают необходимого порога", а также предлагалось "рассмотреть возможность использования наушников" и "звукоизолированных комнат". После этого, по словам женщины, у дочери снова начались приступы.

Другой семье из Мариуполя также отказали. Их дом был уничтожен, отца пытали российские военные, подозревая в связях с ВСУ. Несмотря на это, в решении отмечалось, что в случае переезда на запад Украины или в Киев ситуация должна "пойти им на пользу".

У их несовершеннолетнего сына аутизм. Мать говорит, что из-за стресса мальчик "перестал говорить", но в Британии ему стало лучше. МВД же не признало этот случай "исключительными сочувственными семейными обстоятельствами".

Как живут украинцы в Британии

По данным вещателя, около 310 000 украинцев были приняты Соединенным Королевством по специальным визовым схемам после начала российского вторжения в 2022 году.

Программа "Дом для Украины", которая позволяет жителям Великобритании спонсировать граждан Украины и членов их семей для приезда в Великобританию, была дважды продлена, причем последнее продление позволяет им оставаться до сентября 2028 года.

В дело вмешивается парламент

Скандал дошел до британских парламентариев. Депутат Джон Милн обвинил в этом главу МВД Великобритании Шабану Махмуд и призвал ее создать "четкий путь к урегулированию для тех, кто построил здесь свою жизнь", подчеркнув, что такие продления только больше заставят украинцев испытывать ненависть к Британии.

"Я встречался с украинскими семьями, и они глубоко обеспокоены тем, что их заставят вернуться в страну, где ведется война. Если уж мы поддерживаем Украину, то гражданских украинцев мы сильнее должны поддерживать: предложение ясности, сочувствия и четких предложений тем, кто хочет строить свою жизнь здесь", – заявил Милн.

МВД опровергает обвинения

Министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд отказалась комментировать информацию. Вещатель приводит данные МВД за 2024-2025 годы, где ведомство указывает на резкое сокращение количества украинцев, которым было одобрено предоставление убежища с апреля прошлого года.

"Наша программа для Украины остается открытой для всех, кто ищет убежища. Более 310 000 украинцам и их семьям было предложено или предоставлено постоянную поддержку. В прошлом году мы объявили, что схема продления разрешений для Украины будет продлена еще на 24 месяца после первоначального 18-месячного периода", – отмечает пресс-служба правоохранительного ведомства в ответ на запрос вещателя.

Напомним, ранее стало известно, что в прошлом году Чехия выплатила украинским беженцам гуманитарную помощь на сумму 8,8 млрд крон. В то же время доходы страны от наших граждан за первые три квартала прошлого года были в два раза выше, чем расходы на них – прибыль для Чехии составила 11,7 млрд крон.

Как сообщал OBOZ.UA, в некоторых странах Евросоюза украинским беженцам ужесточили условия получения социальных выплат и уменьшили их размеры. Кроме того, в Европе наблюдается общая тенденция на снижение поддержки украинцев, заявив, что беженцы должны интегрироваться в жизнь страны, в частности, поиск работы, изучение языка и устройство детей в школу.

