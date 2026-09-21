Посевной календарь на октябрь: что и когда нужно успеть сделать

Октябрь – один из последних месяцев года, когда на огороде и в саду еще ведутся активные работы. До наступления устойчивых холодов нужно посадить озимые культуры, завершить высадку некоторых цветов и саженцев, привести участок в порядок и подготовить растения к зимовке.

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Тем, кто при планировании работ ориентируется не только на погоду, но и на лунный календарь, стоит заранее знать благоприятные и нежелательные для посадок даты. OBOZ.UA рассказывает, когда и что нужно успеть сделать.

Благоприятные дни для посадок в октябре 2026 года

В течение месяца будет несколько удачных периодов для различных работ с растениями.

К благоприятным для садово-огородных дел дням в октябре относятся:

2–4, 6–8, 12, 14–18, 22–23 и 27–28 октября.

В эти дни можно планировать посадку озимого чеснока и лука, высадку луковичных цветов, саженцев деревьев и ягодных кустарников, а также подзимний посев зелени.

При этом следует учитывать не только календарь. Если почва переувлажнена, уже промерзла или, наоборот, установилась необычно теплая погода, сроки посадки лучше скорректировать.

Неблагоприятные даты в октябре

Новолуние в октябре 2026 года приходится на 10 октября, а полнолуние – на 26 октября.

По традиции лунного посевного календаря эти дни считаются неблагоприятными для посева, посадки и пересадки растений. Поэтому основные работы с посадочным материалом лучше перенести на другое время.

Зато можно заняться делами, не связанными с посадкой: убрать растительные остатки, подготовить инструменты, очистить грядки, проверить укрытия и провести санитарные работы.

Когда сажать озимый чеснок и лук

Одна из главных задач октября – посадка озимого чеснока. Для этого по лунному календарю можно выбрать 2–4, 6–7 или 27–28 октября.

Примерно такие же сроки подходят и для озимого лука.

Однако гораздо важнее конкретной даты являются температура почвы и прогноз погоды. Чеснок желательно посадить примерно за несколько недель до устойчивого промерзания земли. За это время зубчики должны укорениться, но не должны успеть дать сильные зеленые ростки.

Если посадить чеснок слишком рано, тёплая осень может спровоцировать его прорастание. Если опоздать, растения могут не успеть нормально сформировать корневую систему до морозов.

Когда высаживать тюльпаны, нарциссы и крокусы

Октябрь также подходит для посадки многих весенних луковичных цветов.

Благоприятными днями считаются 1–2, 6–7 и 27–28 октября.

Тюльпаны, нарциссы и крокусы высаживают в уже прохладную почву, чтобы луковицы укоренились, но не начали активно расти до зимы.

Глубина посадки зависит от размера луковицы и вида растения, а на участках с тяжелой почвой особенно важно позаботиться о хорошем дренаже.

Когда сажать деревья и ягодные кустарники

Если осень теплая и земля ещё не промерзла, в октябре можно продолжать высадку некоторых плодовых деревьев и ягодных кустарников. По лунному календарю для этого подходят 14–16 и 22–23 октября.

В это время можно высаживать яблони, груши, смородину, малину и другие культуры, подходящие для осенней посадки. После посадки саженцы нужно хорошо полить, а приствольный круг желательно замульчировать. Это поможет дольше сохранить влагу и защитит корневую систему от резких перепадов температуры.

Когда сеять зелень под зиму

В октябре можно подготовить грядки и для подзимнего посева зелени.

Для шпината, укропа, петрушки и некоторых других холодостойких культур можно выбрать 12, 14–18 октября.

Но спешить с таким посевом не стоит. Семена не должны прорасти осенью, иначе молодые всходы могут погибнуть после первых сильных морозов. Именно поэтому в тёплую осень сроки подзимнего посева нередко сдвигают.

Какие работы провести в саду в октябре

Осенние дела не ограничиваются посадками. В октябре также стоит:

убрать с грядок отмершую ботву и растительные остатки;

удалить сухие или поврежденные ветки;

очистить приствольные круги;

при необходимости провести обработку сада от вредителей и болезней;

замульчировать молодые растения;

подготовить укрытие для теплолюбивых культур;

убрать и продезинфицировать садовый инвентарь.

Для санитарных работ по лунному календарю можно выбрать, в частности, 5, 10 и 26 октября.

Полив и подкормка перед зимой

Если осень выдалась сухой, перед заморозками деревьям и кустарникам может понадобиться влагозапасающий полив. Достаточное количество влаги в почве помогает корневой системе легче пережить зимний период.

Согласно лунному календарю такие работы можно запланировать на 1–2, 8–9 или 27–28 октября.

Осенью также используют удобрения с преобладанием фосфора и калия. А вот с большим количеством азота в конце сезона лучше быть осторожными, поскольку он стимулирует активный рост молодых побегов, которые могут не успеть созреть до морозов.

OBOZ.UA рассказывал, как правильно сажать деревья осенью.

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